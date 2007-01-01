В Калуге автобус до Яченской набережной начнёт работать 1 мая
В Калуге автобус до Яченской набережной начнёт работать 1 мая

Дмитрий Ивьев
30.04, 08:27
В пятницу возобновится движение маршрута №35 «ст. Калуга-I - Яченская набережная», сообщили в администрации города.

Автобусы будут ходить до 30 сентября по следующим улицам:

  • От вокзала: ул.Ленина, ул. Баженова, ул.Пушкина, ул. Академика Королева, ул. Пушкина, ул. Баженова, ул. Набережная, подъездная от М-3 «Украина», Яченская набережная;
  • В обратном направлении: Яченская наб., подъездная от М-3 «Украина», ул. Набережная, ул. Баженова, ул. Ленина.

Есть также график отправления рейсов:

  • Отправление от ст.Калуга 1: 11:25, 12:45, 14:05, 15:25, 18:05, 19:25, 20:45.
  • Отправление от Яченской набережной: 12:10, 13:30, 14:50, 16:10, 18:50, 20:10, 21:30.

