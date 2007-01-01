В Калужской области снимают новый сериал

На кинокомплексе «Военфильм Медынь» ведется работа над военной драмой «Истребители-2», сообщили 30 апреля в сообществе «Кино в Калуге».

Режиссер-постановщик фильма - Владимир Виноградов. Главные роли исполняют Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и Антон Батырев.

- В новом сезоне проекта старые и новые герои встретятся в суровых условиях Севера и Дальнего Востока, - пояснили в киносообществе.