Власти прокомментировали взрыв газа в Калужской области

Инцидент произошел в Ермолино Боровского района в четверг, 30 апреля.

- На улице Русиново произошел взрыв бытового газа на первом этаже многоквартирного дома, - рассказал глава района Николай Калиничев. - Пострадавший мужчина с ожогами верхней части тела оперативно доставлен в областную больницу. Все службы работают на месте.

По его словам, управляющая компания уже начала закрывать выбитые окна.