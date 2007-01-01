Власти прокомментировали взрыв газа в Калужской области
Инцидент произошел в Ермолино Боровского района в четверг, 30 апреля.
- На улице Русиново произошел взрыв бытового газа на первом этаже многоквартирного дома, - рассказал глава района Николай Калиничев. - Пострадавший мужчина с ожогами верхней части тела оперативно доставлен в областную больницу. Все службы работают на месте.
По его словам, управляющая компания уже начала закрывать выбитые окна.
