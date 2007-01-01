Власти прокомментировали взрыв газа в Калужской области
Власти прокомментировали взрыв газа в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.04, 15:38
Инцидент произошел в Ермолино Боровского района в четверг, 30 апреля.

- На улице Русиново произошел взрыв бытового газа на первом этаже многоквартирного дома, - рассказал глава района Николай Калиничев. - Пострадавший мужчина с ожогами верхней части тела оперативно доставлен в областную больницу. Все службы работают на месте.

По его словам, управляющая компания уже начала закрывать выбитые окна.

