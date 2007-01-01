Газ взорвался в многоэтажном доме в Калужской области

Инцидент произошёл в четверг, 30 апреля, в микрорайоне Русиново в городе Ермолино, сообщили в РИЦ Боровского района.

По предварительным данным, бытовой газ взорвался в квартире на первом этаже панельного пятиэтажного дома. Пострадал один человек.

Сообщается, что от взрыва рухнула стена, смежная с соседней квартирой.

Официальных комментарием от властей пока не поступало.

UPD. Появился первый официальный комментарий.