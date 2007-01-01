Газ взорвался в многоэтажном доме в Калужской области
Инцидент произошёл в четверг, 30 апреля, в микрорайоне Русиново в городе Ермолино, сообщили в РИЦ Боровского района.
По предварительным данным, бытовой газ взорвался в квартире на первом этаже панельного пятиэтажного дома. Пострадал один человек.
Сообщается, что от взрыва рухнула стена, смежная с соседней квартирой.
Официальных комментарием от властей пока не поступало.
UPD. Появился первый официальный комментарий.
