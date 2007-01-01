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Общество

В Перемышльском районе пройдет прощание с погибшим участником СВО

Евгения Родионова
13.06, 16:55
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В ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб житель деревни Горки Перемышльского района, гвардии ефрейтор Владимир Владимирович Попов. Об этом в субботу, 13 июня, сообщила администрация Перемышльского района в социальных сетях.

В мае 2025 года Владимир добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ. В должности разведчика-сапёра он достойно нёс службу в зоне специальной военной операции, защищая интересы страны и мирных жителей.

— Владимир погиб при исполнении боевого задания, выполняя воинский долг. Выражаем искренние соболезнования семье Владимира. Вечная память герою! - написали в социальных сетях администрации Перемышльского района.

Прощание с гвардии ефрейтором Владимиром Поповым пройдёт в понедельник, 15 июня, в 11:20 у здания территориального отдела администрации «Деревня Горки».

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