В обнинских электричках спят бомжи

Об этом в понедельник, 15 июня, рассказала калужанка в комментариях под постом в социальной сети.

По её словам, состояние электрички оставляет желать лучшего.

— Хочу поделиться впечатлениями от поездки на электричке по маршруту Обнинск - Москва, которая шла из Калуги, - пишет горожанка. - Отправление из Обнинска в 20:57. Мы попали в прошлый век: ободранные стены, никаких табло, открытые окна вместо кондиционера. Непонятно только, почему я плачу за билет столько же, сколько за поездку на современной электричке с мягкими диванами и кондиционером? Почему такого «динозавра» откопали и дали нам? Тогда и цену билетов уменьшить надо, чтобы мы заранее знали, на что рассчитывать.

— Я редко езжу в Москву, но уже привыкла к комфорту и скорости, - добавила женщина. -Так что же нас вдруг так обидели? Сын ездит часто на этой электричке в обратную сторону - из Москвы. Говорит, что бомжи просто спят в ней, потому что билеты не проверяют. Это же ненормально!

— По информации Центральной пригородной пассажирской компании, постепенно обновляется подвижной состав, - комментирует ситуацию министерство транспорта Калужской области. - В первую очередь на маршрутах с большим пассажиропотоком, путём приобретения его в лизинг.