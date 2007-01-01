В Калуге подростки напали на троллейбус

Инцидент произошёл около 21:30 19 мая на конечной остановке маршрута №3 на улице Болдина.

- Группа подростков, находясь в салоне троллейбуса, вела себя крайне вызывающе, нарушая общественный порядок: нецензурно выражались, пытались выломать форточку и хамили в ответ на замечания, - рассказали в «Управлении калужского троллейбуса».

На остановке подростки задерживали отправление транспорта и висли снаружи на задней лестнице.

Перевозчик передал данные в полицию. Лица детей попали на запись камер наблюдения. Сейчас подростков ищут.