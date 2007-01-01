В сквере Жукова провели уборку
В четверг, 11 июня, в нашу редакцию обратилась калужанка через сообщения обратной связи.
По её словам, в сквере Жукова всё зарастает травой.
— Что случилось со сквером Жукова? - пишет горожанка. Всё зарастает травой, клумбы голые, как тюльпаны убрали, так больше ничего не посадили. Немногочисленные цветочки у памятника зарастают сорняками. Кто ответственный?
По словам представителя Управления городского хозяйства работы в сквере Жукова провели.
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