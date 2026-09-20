Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Блоги Здоровье для калужан Интервальное голодание: как запустить процесс сжигания жира
Блог “Здоровье для калужан”

Интервальное голодание: как запустить процесс сжигания жира

И кому нельзя худеть по часам.
Татьяна Светлова
20.09, 12:00
0 118
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В последние годы интервальное голодание (фастинг) стало одним из самых  обсуждаемых трендов.

Звезды шоу-бизнеса, блогеры и даже некоторые врачи утверждают, что отказ от еды в определенные часы помогает не только сбросить лишний вес, но и запустить процессы омоложения организма.

Однако так ли это безопасно и всем ли можно пробовать такую систему питания? Об этом рассказала врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана ЧЕРЕПАНОВА.

Не есть на ночь

-Важно понимать, что интервальное голодание — это не диета в классическом смысле, где нужно считать каждую калорию и отказываться от любимых продуктов.

Это, скорее, схема питания, которая циклически чередует периоды приема пищи и периоды без еды.

Основная идея заключается в том, чтобы вместить все приемы пищи в определенный временной промежуток, который называют «пищевым окном», а остальную часть суток голодать.

Светлана Черепанова Светлана Черепанова
Врач-диетолог

Существует несколько схем фастинга. Выбор зависит от ваших целей, распорядка дня и, что самое главное, состояния здоровья.

Самым популярным методом является схема 16/8. Она подразумевает 16 часов голода и 8 часов, в течение которых вы можете есть. Например, вы завтракаете в 10 утра, а ужинаете в 18:00. После этого - только вода и несладкие напитки.

Для начинающих советуют более мягкий вариант — метод 14/10. Это 14 часов голода и 10 часов для приема пищи. Такой режим легче переносится психологически и физически, позволяя организму постепенно адаптироваться.

Какие продукты выбрать

Многие ошибочно считают, что интервальное голодание — это волшебная таблетка, которая позволяет есть все подряд, лишь бы уложиться в «пищевое окно». Это заблуждение.

Есть разрешенные продукты в период приема пищи. Питаться только фастфудом — это путь к дефициту питательных веществ и проблемам с пищеварением.

Что же обязательно нужно включить в рацион? Врач-диетолог рекомендует придерживаться принципов здорового питания:

  • Овощи и фрукты.
  • Постные белки: птица, рыба, бобовые (чечевица, нут), тофу, орехи, семена, нежирные молочные продукты.
  • Цельнозерновые продукты: овсянка, киноа, гречка, цельнозерновой хлеб.
  • Полезные жиры: авокадо, оливковое масло, жирная рыба.

Чтобы обеспечить организм всеми необходимыми нутриентами, рекомендуется разделить «пищевое окно» на 3 - 4 полноценных приема пищи.

Не стоит пытаться съесть дневную норму за один раз — это создаст излишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

В период голода, когда можно только пить, выбирайте воду, несладкую минеральную воду, зеленый и травяной чай без сахара и других подсластителей.

Все остальные напитки, включая соки и газировку, должны быть исключены.

Как то работает

Механизм действия фастинга основан на физиологических процессах организма. В период голодания происходит следующее:

Переход на сжигание жиров. Когда запасы глюкозы (основного источника энергии) истощаются, организм вынужден переключиться на жировые запасы. Это приводит к снижению веса.

Запуск аутофагии. Голодание — полезный стресс, который активирует процесс естественного клеточного очищения и обновления.

Организм начинает избавляться от поврежденных клеток и белков, используя их для строительства новых. 

Плюсы и минусы

Как и у любой системы, у интервального голодания есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества:

  • Снижение веса за счет естественного сокращения калорий.
  • Улучшение метаболизма: снижение инсулинорезистентности и риска развития диабета 2 типа.
  • Повышение уровня эндорфинов, что улучшает настроение.
  • Упрощение режима дня: меньше времени тратится на готовку и приемы пищи.

Недостатки и риски:

  • Риск дефицита питательных веществ при несбалансированном рационе.
  • Провокация переедания у людей с склонностью к расстройству пищевого поведения.
  • Возможность усиления стресса и тревожности из-за строгих ограничений.
  • Наличие серьезных противопоказаний.

Кому нельзя голодать

Интервальное голодание подходит далеко не всем. Категорически не рекомендуют практиковать фастинг следующим категориям граждан:

  • Беременным и кормящим женщинам.
  • Людям с недостаточной массой тела (ИМТ меньше 18,5).
  • При заболеваниях ЖКТ, щитовидной железы, аритмиях, туберкулезе.
  • Пожилым и ослабленным людям. 

Не гонитесь за модой

Интервальное голодание может быть эффективным инструментом для похудения и улучшения метаболизма, что подтверждается рядом научных исследований. Однако это не панацея.

Его эффективность и безопасность напрямую зависят от сбалансированного рациона в «пищевое окно» и индивидуальных особенностей организма.

Перед началом практики фастинга, особенно при наличии хронических заболеваний (в первую очередь, диабета), крайне важно проконсультироваться с врачом.

И надо прислушиваться к своему телу — любой метод питания должен улучшать, а не ухудшать здоровье и самочувствие.

Не гонитесь за модой, если она противоречит потребностям вашего организма.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Записи по тегу
здоровье.
Колумнисты
Интервальное голодание: как запустить процесс сжигания жира
Татьяна Светлова
20.09, 12:00
0 117
Ресурс на нуле: инструкция по спасению
Татьяна Светлова
06.09, 12:00
0 1011
Садовый спецназ: оружие против вредителей
Татьяна Светлова
05.09, 18:00
0 977
Постоянно штормит: как подружиться со своими эмоциями
Татьяна Светлова
09.08, 12:00
0 1727
Тля, белокрылка, клопы: эко-методы защиты сада
Татьяна Светлова
02.08, 12:00
0 13218
Происшествия
В Калуге на Грабцевском проезде автомобилист не справился с управлением и погиб
18.09, 08:42
5 2875
Авто и транспорт
В Калуге нанесли временную разметку на улице Дзержинского
17.09, 15:57
4 2420
Общество
На выборах в Калужской области избирателей встречают хлебом-солью
18.09, 09:59
4 2434
Криминал
Директора управляющей компании в Калуге осудили за хищение 30 миллионов рублей
18.09, 16:00
3 2599
Общество
С начала года цены в Калужской области выросли на 5,6%
18.09, 17:32
3 1592
Общество
Аэропорт Калуги закрыли через 5 минут после открытия
20.09, 11:42
2 512
Спорт
Баскет со звездами спорта, чекап без очередей и хук от чемпиона: чем калужанам запомнился Фестиваль здоровья в Наро-Фоминске
17.09, 16:42
1 1816
Общество
Прокуратура заставила убрать опасный борщевик с обочины дороги в Хвастовичском районе
18.09, 10:49
1 1046
Статьи, аналитика, репортажи
Потрогать прошлое, или Почему калужские боксеры избили реконструкторов
19.09, 09:00
1 1585
Авто и транспорт
Авария во Мстихино затрудняет выезд из Калуги в сторону трассы М-3
18.09, 15:40
1 2193
Общество
19 сентября умер Константин Циолковский
19.09, 05:00
7 10929
Общество
18 сентября в Калугу приехал император Николай I
18.09, 05:00
8 9741
Общество
20 сентября в Калугу прибыл Ингерманландский полк
20.09, 05:00
1 8248
Происшествия
В Калуге на Грабцевском проезде автомобилист не справился с управлением и погиб
18.09, 08:42
5 2875
Криминал
Директора управляющей компании в Калуге осудили за хищение 30 миллионов рублей
18.09, 16:00
3 2599
Общество
На выборах в Калужской области избирателей встречают хлебом-солью
18.09, 09:59
4 2434
Авто и транспорт
В Калуге нанесли временную разметку на улице Дзержинского
17.09, 15:57
4 2420
Погода
В Калужскую область вернутся дожди
18.09, 05:50
0 2247
Авто и транспорт
Авария во Мстихино затрудняет выезд из Калуги в сторону трассы М-3
18.09, 15:40
1 2193
Спорт
Баскет со звездами спорта, чекап без очередей и хук от чемпиона: чем калужанам запомнился Фестиваль здоровья в Наро-Фоминске
17.09, 16:42
1 1816
Тревожный, избегающий или надежный: какой у вас тип привязанности
Татьяна Светлова Блог “Здоровье для калужан”
04.04, 12:00
0 1805
Сосуды в зоне риска: какую роль играют эндотелий, микроциркуляция и спорт
Татьяна Светлова Блог “Здоровье для калужан”
22.03, 12:00
0 1859
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNkNU10R0lHbTVJSzZaeU5hSU5paFE9PSIsInZhbHVlIjoiSWFaakNwTVU1cFhCNVN2MVpEOTFwVEVDampEL29wQjdYNXdVeVFEK3lheFFzVHBVN1FwZEViL3lNbFBNQzlLUUU1cGtZYTd6c0xrdWU1Tkc1N2Q2SmMwL3JQemFLdlVFeXdsN1hTZlRGMkh0S0NSallRL2Q4N2ZwRCsvZkJOUWtYakoxUWEwciszZlpueFNvNUVSTThaam5kV0pkNWdGOTRxOEVSaEdlZ0FyaWdnTDNWRFZRRVFXTEVoV0pKa2hEZzFYYzEwYlpUbHJ4TldXMG9PZlBxd2RWUTI1d2FJVjBXakdYd1dWNE1ZMndTQWdSdEp4eFR3K0NjUDRRaWxGV0hQWHZlcjl6b3Y5YlJaTzVvM1JRZmlHa1BkNFRIbysrMnpES1hEUW5EWXJINWh6TGtMblpxK3FIakJsdVkvS09IdUtLbXIxQ2pQd3lTOEs4QThEMjBGUGRHeGlFQklWdVF1b3ZOM0Z1ZWU1SUZ4dGVOZk1JaEkvWndna2FmNnoxTkdQRHJKdXIvRFc3dW4zRHNZNEIwMHd6SllVQSsyN0s1dDJiMXR0SlBwUTNrU1N6N2NxUGkwaE1kR0YrYmxWUiIsIm1hYyI6Ijk5ZGYxMDE2ZjVmOTc4ZGJmYzliNDUwZmU1MDU5ZDVlNzIwNTJjM2I0ODAyOWIxZWNmNzUyOTVhNjI3YzYxZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Давайте обсудим
Общество
В Калужской области временно запретили продажу пиротехники
01.09, 16:40
2 2699
Общество
Гроза с ливнем и градом надвигается на Калужскую область
01.09, 14:58
7 4761
Происшествия
Погибшему под колесами самосвала мужчине было 40 лет
01.09, 12:55
2 4241
Образование
Шапша поздравил студентов в День знаний
01.09, 12:11
3 2656
Общество
Больше 100 тысяч калужан использовали бот «Мое здоровье»
01.09, 10:31
1 1885
Образование
Шапша опубликовал поздравление с Днём знаний
01.09, 08:28
1 1741
Авто и транспорт
В Калужской области сняли ограничения на заправку топливом
01.09, 07:59
1 2891
Авто и транспорт
На нескольких улицах Калуги провели ямочный ремонт
31.08, 15:55
2 2429
Общество
Мы запустили карту, где можно отслеживать доступность аэропортов России
31.08, 15:49
14 4132
Общество
В Калужскую область переезжают новые врачи
31.08, 13:15
2 2657
Авто и транспорт
На улице Тульской перевесят дорожные знаки
31.08, 12:41
1 2162
Авто и транспорт
В Калужской области с 1 сентября отменят ограничения на заправку бензином на АЗС
31.08, 12:34
6 7042
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Общее
Испанские слизни
habitant
07.07, 12:14
5 10602
Общее
На Ольговке не разносят квитанции за ЖКХ.
Н.Влюбчивый
20.06, 11:27
2 9846
Калуга
Анализ ситуации и перспективы ЖК «Калейдоскоп»
OlegKaluga
11.07, 15:14
3 8587
Общее
Калуга и футбол
ALEKS
25.06, 15:24
0 8098
Общее
Одно делаем - другое ломаем
nikol
09.07, 06:59
1 7875
Калуга
Найден попугай корелла
Raven
13.07, 09:21
0 7498
Калуга
Кто-то помнит про Мельницу?
pastor
24.07, 15:33
1 7209
Общее
Долбоящер на улицах города
Tomer Savoia
22.07, 12:23
1 5499
Фото Пользователь Посты
Геннадич 193
ajax 145
Летописец 67
anyen 43
nikol 43
ЛЕСОРУБ 38
Sony 38
Потрачено 31
kgv 28
kostindima 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9569
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26724
Полиграф Шариков 12738
ILR 10172
Александр К. 8937
ajax 15368
megathrone 5124
MoGol 9086
Список блогеров
Здоровье для калужан
Татьяна Светлова
Вечное сияние искусственного разума
Евгения Родионова
Листая старые премьеры
Владимир Андреев
Книжная полка
Александр Лапин
Особое мнение
Редакция
Спортивное обозрение
Алексей Мекрюков
Однажды
Владимир Ивкин
Прогулки с дядюшкой Ю
Сергей Юнгер
Наше всё
Анастасия Каторгина
Критический оптимизм
Глеб Верди
КультPROсвет
Полина Тришина
#ВТарусе
Евгений Хропов
Музыкальные истории
Сергей Сычев
На грани фола
Ирина Будникова
Приключения - будут!
Елена Ван
Чайные мысли
Наталья Головатюк
О спорте и не только
Николай Егоров
С Надеждой о любви
Надежда Журавлева
Своя территория
Юлия Каргальцева
КультArt
Ярослав Хабаров
Спокойствие! Дело-то семейное
Марина Сергеева
МЕТЕОсфера Калужской области
Дмитрий Пантелеев
VIP-ложа
Калужский Объектив
Туда и обратно
Евгений Журавлев
РАЗ-умная мысль
Иван Крипень
PROЭКОлогию
Выхухоль Хохуля
18+