В Калуге проверили воду в местах для купания
В последний день лета Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало новые данные о качестве воды в реках, озерах и прудах региона.
В Калуге не соответствует санитарным нормам вода в Оке (пляжи на левом и правом берегах), Яченском водохранилище и в озере Резвань.
А вот в следующих местах ведомство не нашло нарушений:
- Ока (пляж р-н ГИБДД),
- река Песочня,
- д. Андреевское, Андреевский карьер,
- с. Воскресенское, Ферзиковский р-н,
- Сероводородные озера,
- пруд в д. Нижняя Вырка и Верхняя Вырка,
- Угра (отмель в районе автодороги Калуга – Воротынск),
- Рождественские пруды,
- Мостовский карьер (оз. Угорское).
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь