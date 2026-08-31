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Общество

В Калуге проверили воду в местах для купания

Дмитрий Ивьев
31.08, 11:25
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В последний день лета Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало новые данные о качестве воды в реках, озерах и прудах региона.

В Калуге не соответствует санитарным нормам вода в Оке (пляжи на левом и правом берегах), Яченском водохранилище и в озере Резвань.

А вот в следующих местах ведомство не нашло нарушений:

  • Ока (пляж р-н ГИБДД),
  • река Песочня,
  • д. Андреевское, Андреевский карьер,
  • с. Воскресенское, Ферзиковский р-н,
  • Сероводородные озера,
  • пруд в д. Нижняя Вырка и Верхняя Вырка,
  • Угра (отмель в районе автодороги Калуга – Воротынск),
  • Рождественские пруды,
  • Мостовский карьер (оз. Угорское).

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