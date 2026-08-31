В Калуге проверили воду в местах для купания

В последний день лета Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало новые данные о качестве воды в реках, озерах и прудах региона.

В Калуге не соответствует санитарным нормам вода в Оке (пляжи на левом и правом берегах), Яченском водохранилище и в озере Резвань.

А вот в следующих местах ведомство не нашло нарушений: