Фото: Даниил Ястребов

В минувший уик-энд более 300 жителей Наро-Фоминска посетили Фестиваль здоровья.

Местом проведения стал стадион «Трудовые резервы» на живописной набережной Нары, подтвердивший статус одной из самых современных спортивных арен на открытом воздухе во всем Подмосковье.

Организаторами выступили клиника «Хороший Доктор» и компания SINTEC Group. На праздник приходили целыми семьями. Участники позже отмечали, что тем, кто предпочел остаться дома, теперь остается лишь сожалеть и ждать следующего года.

На площадке для стритбола участники турнира в одном из самых популярных сегодня форматов 3х3 играли против звезд сборной России и media basket — команды DAWGS.

Разделить корт с легендами отечественного баскетбола, известными по выступлениям за московские ЦСКА и «Химки», казанский УНИКС — уникальная возможность для любого болельщика. Посоревноваться с чемпионом Европы и олимпийским призером Антоном Понкрашовым, чемпионом Евролиги FIBA Владимиром Веремеенко, многократным призером Единой лиги ВТБ Петром Губановым, чемпионами медиалиги Кексом и Михоном — до этого дня многие любители спорта могли о таком только мечтать.

Антон Понкрашов

олимпийский призёр и чемпион Европы по баскетболу В Наро-Фоминске нам удалось настроить идеальный баланс: здесь в едином порыве слились яркие шоу, интерактивы на стыке спорта и профессиональной медицины и мастер-классы в лучших исполнениях российского медиабаскета. Конечно, самое главное здесь, что люди пришли всей душой, на максимумах включились в процесс, подарив всем свои искренние живые эмоции. Это был очень крутой день, именно ради таких моментов и стоит делать события такого масштаба!

Рядом, в спортивном зале под открытым небом, задавал ритм обладатель пояса WBA Continental Gold «Ядерный» Алексей Егоров. Титулованный боксер из Обнинска с удовольствием делал совместные фото, раздавал автографы, демонстрируя коронные комбинации на висящих здесь же боксерских грушах. А еще чемпион подписал оригинальный сувенир — мини-версию боксерских перчаток — своему преданному болельщику. Евгений Кузнецов внимательно следит за всем, что происходит в мире бокса. По словам фаната, он просто не мог упустить шанс осуществить давнюю мечту и по максимуму использовать выдавшуюся возможность.

Алексей Егоров

российский профессиональный боксёр, обладатель пояса чемпиона WBA Continental Gold Получилось невероятно круто и мощно! Здорово, когда видишь горящие глаза сотен участников, понимаешь — всё сделано не зря. Классно, что у нас — в Обнинске и здесь, в Наре — делают настолько масштабные праздники, которые воспитывают характер и при этом заряжают правильной энергетикой.

Любители занятий на свежем воздухе целыми семьями преодолевали 12-этапную эстафету. В это же время самые маленькие гости увлеченно играли с аниматорами, с радостью разбирая красно-белые воздушные шары и мороженое. Прямо в разгар спортивных активностей гости праздника могли пройти экспресс-чекап от врачей «Хорошего Доктора», которые наглядно показали: следить за здоровьем можно быстро, легко и на самом высоком уровне — даже без отрыва от занятий спортом и отдыха.

В финале дня самых активных ждали призы и подарки от звезд спорта и компании SINTEC Group, а победители получили сертификаты солидного номинала на бесплатное медицинское обслуживание в современной клинике.

Евгений Тютюнник

директор по связям с общественностью SINTEC Group Для нас очень ценно быть частью таких грандиозных событий с участием сотен горожан, любителей спорта и активного отдыха и, конечно, невероятных звезд российского и мирового спорта. Философия нашей компании и всех ее сотрудников — жизнь в движении, каждый день. Мы искренне рады и делаем это уже более 25 лет — помогаем людям быть активными, заниматься спортом и активным отдыхом, объединяться вокруг правильных ценностей, которые сами разделяем.

Звезды тоже не остались в стороне, подарив организаторам джерси сборной России с автографом Антона Понкрашова — на память о классном спортивном празднике, который все будут не прочь повторить уже в следующем году.