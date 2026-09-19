19 сентября умер Константин Циолковский

Что происходило в Калужской области 19 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 19 сентября.

1853 – в Калуге родилась Евлалия Павловна Кадмина ( 7(19.)09.1853 – 10(22).11.1881, Харьков). «…Появилась и промелькнула кометой дивной красоты» - так образно и метко сказал о ней А.В.Луначарский. Трагическая судьба актрисы нашла отражение в пьесах А. Суварина «Татьяна Репина»(1887) и Н. Соловцова «Евлампия Рамина», в повести И.Тургенева «Клара Милич» (1882), на сюжет которой А. Кастальский написал одноименную оперу в 1907 г., в рассказе А.Куприна «Последний дебют». Поэт С. Андреевский посвятил памяти Евлалии Павловны стихотворение «Певица». В 1887 г. в Московской консерватории была учреждена стипендия имени Евлалии Павловны Кадминой.

1935 – умер Константин Циолковский. Год спустя в доме у Оки был открыт его музей. Этот дом был куплен Константином Эдуардовичем у мещанки Жуковой в мае 1904 г. Он был мал и тесен для семьи из 7 человек. Пристройку к светелке делал сам Циолковский. В этом доме ученый встретил революцию 1917 г., которая коренным образом изменила жизнь ученого. Его родные передали в музей многие подлинные рукописи, книги, письма Циолковского, вещи, которыми он пользовался. В год столетия Константина Эдуардовича – 15 сентября 1957 года Дом-музей посетил Главный конструктор ракетно-космических систем СССР Сергей Павлович Королёв. Он принял участие в открытии памятника Циолковскому в Калуге, в сквере Мира.

1951 – «Специализированная медицинская помощь

В Кирове открывается районная бактериологическая лаборатория. Доставлено оборудование, прибыл врач-лаборант.

Для улучшения специализированной помощи населению приобретен новый рентгеновский аппарат, предназначенный для амбулатории». (Из публикаций газеты «Знамя»)