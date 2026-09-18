На выборах в Калужской области избирателей встречают хлебом-солью

Фото: Избирательная комиссия Калужской области.

В районах и округах области первые избиратели уже пришли на участки и сделали свой выбор.

Жители округов и районов области проявили активность с самого утра. Избирательные комиссии многих муниципалитетов подготовились нестандартно. Первых голосующих встречали хлебом-солью по русской традиции.

Некоторые избиратели тоже подошли к процессу творчески. На одном из участков заметили мужчину, который пришёл голосовать в образе царя. Такие детали создают праздничную атмосферу.

Региональный избирком опубликовал фотографии с участков. На снимках видно, как люди приходят голосовать целыми семьями. Кто-то делает это впервые, а кто-то – по многолетней привычке.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва продлятся три дня: 18,19 и 20 сентября.