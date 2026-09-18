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Новость дня Криминал

Директора управляющей компании в Калуге осудили за хищение 30 миллионов рублей

Калужский районный суд вынес приговор директору одной из управляющих компаний.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 16:00
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Одновременно он возглавлял коммерческую организацию – единый расчётный центр. Эта структура по агентским договорам собирала с населения деньги за коммунальные услуги. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Суд установил, что мужчина похитил более 30 миллионов рублей. Эти средства поступали на счёт расчётного центра от жителей. По документам они предназначались ресурсоснабжающим организациям за поставленные ресурсы и оказанные услуги. Но деньги ушли не по назначению.

Действия подсудимого квалифицировали по части 4 статьи 160 УК РФ. Это присвоение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Кроме того, мужчина провёл ряд финансовых операций и фиктивных сделок. Эти действия попали под пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретённых преступным путём.

Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчина обязан выплатить штраф 1,5 миллиона рублей. Ему запрещено занимать управленческие должности в коммерческих организациях в течение 4 лет. Исковые требования потерпевших удовлетворены. Недвижимость, полученную в результате легализации, конфисковали в пользу государства.

Арест на имущество осуждённого сохранён до исполнения приговора. Под арестом остаются денежные средства, а также автомобили марок BMW и Bentley, принадлежащие подсудимому и членам его семьи. Приговор пока не вступил в законную силу.

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