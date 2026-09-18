Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужскую область вернутся дожди
Новость дня Погода

В Калужскую область вернутся дожди

Дмитрий Ивьев
18.09, 05:50
0 730
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 18 сентября, будет облачно с прояснениями.

Утром возможен кратковременный дождь, однако днём осадков не прогнозируется.

Рано утром температура составит около плюс 8 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Ветер западный, порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlV2Y3JMZXQwWWhEY2dRNkp1dXlidlE9PSIsInZhbHVlIjoicnczbE16dVN3eHRQRHBoNytWUktWOTVvejJkN1BLYkRGV0xCUnRMbVI4UktCRlhCMEJ5SHdtZmVzQ1BnSkZ2Q3R1WDliemIwVVFqYmlieGFRdEM4K2RFWkRnanBBUnk4VnMwcXRzU09tNk94WVMrUnZLbGViUHROcDR2TnFuYkFPZ3hRaENZZ2ZiQTFwZFFCWTIzdnMyYTAwRVdsOXF6dDVyUDJSS2x5TlB0ZXlkaWl6MTlHWWtzbXlzbWMvK09zN0w2V1hwVytPTU4rMjgzamRIU1BId0JaTkpMbUdERkU4UW9RZEs2RjIzRGovSzVBRkFSWmxsQzBkVjV0eXhDWk55SHJISWhndmpETWNqb3R5ZEQ0cnRYc2doN05ER01pTDl2K0FDZlprOTRoeHB6YTJhaU83TS9HRnlTa3RIazgzWWRoQkdSc2NSdStQTGM0a0tpTWU5b3NKMHg4MzlyaWdMMUFUTDFiNFpmc0FBK1hCV3RXK2dZRlB2dXdjZExVdlFCOXBuQzV5MDRVcktaWURVQTJWNHM1UE9vaStSOFVjeEdpL1daWGFjU25pSjFuNlVFTkdyNW9LK0FxRUI0SiIsIm1hYyI6IjFlZTJkNmI5N2IzMTQzMTA4ZDJmNmVkYjM4YWE3N2M5M2NmZjIzZmYxMTQxODEwNjFjNmM2Y2Y1NDUxYzgyZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imx3alBXbFhnM1lTWHd6NUFya3BWNGc9PSIsInZhbHVlIjoicFFtQXplRzE4dWI4V0VXOTRoQ0pJWFMrQThXN3AxUStBZSt2Q1pyQVQ2My9yNFhrakZXQmhSSHRDL2dLdGorYjJKbWsxdkJySnVNeFlXNERkVGQxMmI5QWIwNkh0SXNXdC9kS3hCSlh5dnFPVm9kN0IxanpheHVqNHJzOXFPT0R1cjAwYUFPVkFBOFlrN3UxRDlRaHhiTjdwdUZKaCs5U1NRL0xKdXNVOThzSXBsN2NCVVowb2VianBJYU1FZkpXc2JZSi9kYWdFNmgya3Ereis2Um1MR2w4a214UDVkeUdVWHFhWklGYzJaMGUwU0IvWnlsZTVTQUVVUWdJUUVPeEYxN2lRZ1ZYOFAxTUI3ZlE0UjNCU25mRW80a2xXSzkwM2srNmRsU3VLVzg2b1VBRFcvc0NnSWZ0ZzBvQm9UOEpTZE5HV2w3ZjgyREI4TFJBS2VhNTMrSHRzSjBlTDVGcUQ2ZEc2R3FUL2RPVnhBQ0wremJvZTE1UjBJeVUyN0kxWjZDOHZSWC84ZC9JcnhvMjZxVWdVR3NhQ1NSclU0ME1LSnREQ3VqL2NCQ0N6WnFTWDE3MytiODVISWdtbjVkK1FjT2lvZGRVK1RsQVMvSG5XcEtRcGlHRExTNUpGWnFMeVd1Q2VndnMrMFIrVzMvbDRISDZBMUJiWURlZXFUVFE1TmpZbXBIekk5QzdLV1BZVXVSaTZXMFBsTmx1T1c1TmdBUkVYOTVDZno1Y3FTUElWd2VlMG9FSFFEdi9QUWNTaXZycDR5N1g5SmViNmJ1WTMxN2czSnF6eHYrMEVNVUg0L0tmenl2Wm9sM2xvVTNXTnN1U2tHVUtFclB2MzZFdSIsIm1hYyI6ImJiNmMxY2U5ODBjYTZmZWEwOGI0YjRmMjRjMGUyMmVlZWRiNjFlNzg1NjlmOGQ4NzMzYWQ5NTAyNGE4MGYwYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+