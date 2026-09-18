В Калужскую область вернутся дожди

В пятницу, 18 сентября, будет облачно с прояснениями.

Утром возможен кратковременный дождь, однако днём осадков не прогнозируется.

Рано утром температура составит около плюс 8 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Ветер западный, порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба.