Погибшему под колесами самосвала мужчине было 40 лет

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в поселке Пятовский Дзержинского района вечером 31 августа.

По предварительной информации, 30-летний водитель самосвала JAC переехал 40-летнего мужчину.

В прокуратуре региона сообщали, что погибший лежал на проезжей части.

К приезду скорой помощи мужчина уже был мёртв.

Точные обстоятельства устанавливаются.