Погибшему под колесами самосвала мужчине было 40 лет
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в поселке Пятовский Дзержинского района вечером 31 августа.
По предварительной информации, 30-летний водитель самосвала JAC переехал 40-летнего мужчину.
В прокуратуре региона сообщали, что погибший лежал на проезжей части.
К приезду скорой помощи мужчина уже был мёртв.
Точные обстоятельства устанавливаются.
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