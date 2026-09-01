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Происшествия

Погибшему под колесами самосвала мужчине было 40 лет

Дмитрий Ивьев
01.09, 12:55
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Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в поселке Пятовский Дзержинского района вечером 31 августа.

По предварительной информации, 30-летний водитель самосвала JAC переехал 40-летнего мужчину.

В прокуратуре региона сообщали, что погибший лежал на проезжей части.

К приезду скорой помощи мужчина уже был мёртв.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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