В Калужской области самосвал переехал лежавшего на дороге мужчину

Трагедия произошла вечером в понедельник, 31 августа, у поселка Пятовский в Дзержинском районе.

Около 19:30 водитель грузовика подъезжал к карьеру и наехал на человека, который лежал на проезжей части.

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в прокуратуре Калужской области.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.