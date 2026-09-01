В Калужской области самосвал переехал лежавшего на дороге мужчину
Трагедия произошла вечером в понедельник, 31 августа, у поселка Пятовский в Дзержинском районе.
Около 19:30 водитель грузовика подъезжал к карьеру и наехал на человека, который лежал на проезжей части.
- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в прокуратуре Калужской области.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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