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В Калужской области самосвал переехал лежавшего на дороге мужчину

Дмитрий Ивьев
01.09, 08:56
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Трагедия произошла вечером в понедельник, 31 августа, у поселка Пятовский в Дзержинском районе.

Около 19:30 водитель грузовика подъезжал к карьеру и наехал на человека, который лежал на проезжей части.

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в прокуратуре Калужской области.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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