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Авто и транспорт

На улице Тульской перевесят дорожные знаки

Дмитрий Ивьев
31.08, 12:41
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Работы на участке между домами 112 и 124 должны завершиться до начала зимы, сообщили в городской администрации.

Как сообщают местные жители, там сейчас одновременно стоит и новые опоры, и старые. В итоге обзор на знаки перекрывается.

- Подрядная организация должна полностью завершить замену столбов и перенос дорожных знаков за 3 месяца, - говорится в комментарии администрации.

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