На улице Тульской перевесят дорожные знаки

Работы на участке между домами 112 и 124 должны завершиться до начала зимы, сообщили в городской администрации.

Как сообщают местные жители, там сейчас одновременно стоит и новые опоры, и старые. В итоге обзор на знаки перекрывается.

- Подрядная организация должна полностью завершить замену столбов и перенос дорожных знаков за 3 месяца, - говорится в комментарии администрации.