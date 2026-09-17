В Калуге нанесли временную разметку на улице Дзержинского

Там появился новый пешеходный переход.

В четверг, 17 сентября, фото прислала наша читательница.

Оранжевая разметка и знаки перехода появились рядом с синагогой.

Будет ли перекрыта часть тротуара в районе стройки жилого многоквартирного дома на месте бывшего книжного разлива, администрация Калуги пока не сообщает.