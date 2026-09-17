В Калуге нанесли временную разметку на улице Дзержинского
Там появился новый пешеходный переход.
В четверг, 17 сентября, фото прислала наша читательница.
Оранжевая разметка и знаки перехода появились рядом с синагогой.
Будет ли перекрыта часть тротуара в районе стройки жилого многоквартирного дома на месте бывшего книжного разлива, администрация Калуги пока не сообщает.
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