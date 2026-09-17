Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге нанесли временную разметку на улице Дзержинского
Авто и транспорт

В Калуге нанесли временную разметку на улице Дзержинского

Дмитрий Ивьев
17.09, 15:57
0 226
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Там появился новый пешеходный переход.

В четверг, 17 сентября, фото прислала наша читательница.

Оранжевая разметка и знаки перехода появились рядом с синагогой.

Будет ли перекрыта часть тротуара в районе стройки жилого многоквартирного дома на месте бывшего книжного разлива, администрация Калуги пока не сообщает.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlMrVVhoNG40ZStqM1cxZmZ3Y0VaVkE9PSIsInZhbHVlIjoiMjVuZ3grTEJPOUFNSG9UbnpBNGxVS3B3bnBsbmpuWlJhK3VmcmtWYmdDWFNuYkl2MlBGTjF5ZzlaVHFIa2tIVU5veGdNZlBKbVVVTTJEMnVjN2ExVGNYWkZJTHU4VWd5UFZyeHlsRHovWlJpVm9PeHpwZVdZVnZ0M1V6akhMRkx0bGZaM1FIT2hUSW95Zng2UGhGWFdNdjlTVnFaWW5rNGhOMndXMHJhcFZ3MFRNVXFLVEZWV1Faai83cUoxL0svWWpCSTg0ay9mMUlYeVdPUU10cTBXWENYT0xtMEl2U2lBd1NCRUl2VEhhZHNDeDhjTS9tZXhORU9LbDRIdHdYbDFrcUpuN2Q4SjlTamVBclBkYWhOWmREMzI4RGQvOUpzbytYNEpUMTkwdHAzOHVNdUJKalRqY3FkTklyOTFLU0ZYN1JSYmloR240eGNmMm9jMGNETk9vK1hTdlZ0QzcwZXBIMk1IWkxyTGV2UFlLUU5XaEc0N21zUHVQUmFGNlk3OFhzampxTy82dkh2VWMwbXkvenc3bHh0Yis2MThKU25JZmsrWElDb0dBSmk4VG5HVzBVYmlSWGt2NDZxZmtlZCIsIm1hYyI6IjBhNTRiNTYzNTk2M2ZlNDI2ZGJhOGRkODJjNDQyMDMyNDI4NjZlZDcyYmRlZDc0N2EyMzRkNjliZjU5OTdkMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ims3ZnBXU2U3blA2T3ZjamprY0Jpa3c9PSIsInZhbHVlIjoiZUpMK0FiT3c0REpmTlVFL0o2eTMrVnhpelY4ajJmQ2ZId2pndG91aWRJYkNHYTMxQ3VKangyVnBkVG4yaWJRbWd3Q21lY2Q2cFQ2RGVsSjBxVUlPdWRPYXZSYTA0T291VXBoS3pnejFCeFVhcDhwU2I5VVN2YTA2WGpESHZ5TEovNExxd29zSGswblJ4N3ByWlJmaW9hL3BDTFA1VWxZL1BrYzNzbTZKbFpXd1crYmhMa3lCK0hneEhwT00zS1kyZk93Rk9GTStpaldRcG5IeDdDN205YXJiWTdvb3BBOVRyNzdUTXdQZHJ1TndxY0RWbzdlMWwxRk04R1JJK3htcDQ0eVppWFNpZGk3b3RnUTcwTFpHWWszaHlSRWloMTU2NmwyQ1BidEZvWTI2eGgzT3NCSjFMcFhlcGxDZ1BJQ0FhTCtDdlpUMlM4OWZReTdRbzcrdXhIWEtkSU9vRjloOHM1WThHYjJzOHZYWGVJQUlEbnI0cjFGSGYxdThldEdZOWJvUzQ1eVMzWDBCK2dwSmpqQ3k3S1YwSExtVVZ1MUhFOGVkWFpNS053Rk90RkVkemgrcDh5SkxXeWh0RzBlS0pHYWNGY0RSNC9ScExFNlJNT2V0Nit3S3hZbitvekE5QmVzVE9TL1ZVazllRHZHZklwdFJRWW0zLzJ6ZHZpL0hsbW1ySEpIb2U3dE5YcEl6VlFFcFBXazBlblhzY1FsWHlZb1dDYThEVTdLNmtJMHAyWTl5dHhFa3M2eE1TZzRNMmdwcDBtK2NOZFhTUXJzeFA2b3pMdmYvUCtodFhLOW0zUi9LNHVicDAvbVNGZDNJN3MyL240KzZoNjFESHMySiIsIm1hYyI6IjI1ZGQ0N2NjMjE2MzI0ZWE5MzZjOGM0Nzk0OTMyZGYwOWJlOWNlOThhZjU3ZTgzYzllYmVjOGRmNDI1MTY2YjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+