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Новость дня Общество

С начала года цены в Калужской области выросли на 5,6%

В августе инфляция в Калужской области составила 0,2%.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 17:32
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С начала 2026 года потребительские цены в регионе выросли на 5,64%. Такие данные приводит Калугастат.

Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,36%. Однако с начала года они всё же прибавили в цене – плюс 2,18%. Сахар стал дороже почти на 10%, рыба и масло – примерно на 1,5%. А вот плодоовощная продукция порадовала снижением цен – минус 5,73%.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 1,83%. С начала года рост составил 5,81%.

Заметнее всего выросли цены на моторное топливо – плюс 6,9%, при этом бензин Аи-92 прибавил 8,37%. Также подорожали телерадиотовары, электроника и ткани.

Услуги за месяц подешевели на 0,9%, но с января по август выросли сразу на 10,36%. Бытовые услуги стали дороже на 1,14%. А вот связь, страхование и пассажирские перевозки показали снижение цен.

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