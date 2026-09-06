Ресурс на нуле: инструкция по спасению

Калужане учились искать внутреннюю опору.

Каждый из нас хоть раз просыпался с ощущением, что уже устал, даже не начав день.

Знакомое состояние, когда привычные дела кажутся непреодолимыми, а в душе сплошная пустота и апатия. Что это: лень, или первые звоночки проблем со здоровьем?

Психологи называют такое состояние дефицитом ресурса.

В эпоху постоянных кризисов, информационного шума и высокого темпа жизни умение восполнять свои ресурсы становится настоящим навыком выживания.

Внутренние батарейки разряжаются незаметно, и, если вовремя их не подзаряжать, можно быстро дойти до выгорания.

В библиотеке им. Белинского на фестивале «Искусство быть собой» спортивный и кризисный психолог Наталья МАХРОВА дала советы тем, кто чувствует себя «выжатым лимоном».

На мастер-класс она разобрала простую, но важную тему: «Я больше не могу. Где брать ресурс на собственную жизнь?».

Наталья Махрова: «Даже в трудные времена можно найти опору, она есть у каждого их нас». Фото из соцсетей Натальи Махровой.

Чего вам не хватает

Наталья Махрова начала встречу не с лекции, а с вопросов к залу.

— Мне всегда кажется, что человек сам лучше всего знает, чего ему не хватает.

Проанализируем, какие ресурсы находятся на данный момент в дефиците, что можно привнести в жизнь, на что опираться, — обратилась к собравшимся психолог и предложила представить себя кораблем.

— Что нужно кораблю, чтобы плыть? Корпус, команда, попутный ветер, цель.

Вот и в нашей жизни есть внешние ресурсы, как погода и море. А есть внутренние —это как устройство самого корабля.

Посмотрите, каким судном вы себя чувствуете?

Может, вы — лёгкий корабль, который может плыть вперед от попутного ветра или заглядываетесь на другое судно, хочется больше ресурса, чтобы укрепиться, стать мощнее?

Попробуйте задать себе вопрос: как я себя сейчас ощущаю? Достаточно ли мне ресурсов в моей жизни для того, чтобы двигаться вперёд к целям?

Чтобы участники перешли от теории к практике, психолог дала первое задание.

— Представьте, что ближайшие две недели вы полностью свободны и можете заниматься только тем, что приносит вам радость. Например: «Я поеду отдыхать».

И если буду отдыхать, то что я буду там делать?

Часто вопрос «что я хочу?» бывает достаточно сложным для человека. Я очень люблю упражнение «Идеальный день».

Оно немножко похоже на то, что мы сейчас делаем, потому что именно через него можно увидеть, какие потребности сейчас важно удовлетворить.

Разум, душа, тело

Следующий этап мастер-класса оказался наглядным. Наталья попросила всех заполнить три пересекающихся круга.

Это помогает увидеть, какая наша часть больше всего нуждается сейчас в ресурсе и какие ресурсы у нас в дефиците?

Круги легко нарисовать самим: в центре листа напишите «Я».

Первый круг — это разум, второй — душа, третий — тело.

А теперь заполните каждый из них ресурсами, которых вам не хватает прямо сейчас.

Например, если у вас интеллектуальная нагрузка зашкаливает — курсы, новые проекты, отчеты, при этом мало физического движения, и тело уже просто кричит: «Сделай что-нибудь!»

Значит, в круге «Тело» надо написать «активность».

— Наверняка вы написали элементарные и простые вещи. И удивительным образом, каждый всё равно для себя где-то подметил, что по каким-то причинам не получается это реализовать.

Поэтому, если мы обратим на это внимание и возьмём хотя бы по одному пункту из каждого круга и начнём это делать для себя, то внутри наше состояние, наш ресурс начнёт подрастать.

Круг силы

Но одного понимания дефицита мало. Нужно знать, на что опираться.

Поэтому Наталья предложила участникам заполнить еще один круг — на этот раз «Круг силы».

Его надо разбить на сектора, как пирог.

Сектор первый — «Место силы».

Второй — «То, что меня вдохновляет».

Третий — «Мои сильные стороны».

Четвертый — «Мои достижения».

Пятый — «Поддерживающие люди».

Шестой — «Ресурсная фраза, которая запала в душу».

Седьмой: «Занятие, которое заряжает», восьмой: «Теплое воспоминание».

- Начните с места силы, - предложила Наталья. - Хочу обратить внимание, что иногда у человека место силы находится очень далеко, за тысячу километров, куда надо лететь, и это не получается.

От этого становится грустно, хотя можно его сохранить в виде фотографий, воспоминаний.

Но когда вы будете для себя место силы определять, попробуйте найти место силы все-таки поблизости, чтобы оно было доступно.

Может быть, это ваш любимый диван или парк рядом с домом. То есть, заполняя круг силы, определяйте для себя более простые вещи.

Психолог попросила участников не просто писать, а чувствовать:

— Напишите, что вас вдохновляет. Напиши свои достижения — где я с чем-то справился. Свои сильные стороны.

И было бы здорово, если бы вы отслеживали на уровне тела, когда заполняете сектора круга. Чувствуете ли вы изменения? На уровне настроения, есть ли телесная реакция...

Отдельно психолог остановилась на секторе «Поддерживающие люди».

— Бывает человек говорит: «Меня никто не поддерживает».

Но если подумать, были же ситуации, когда вы получили поддержку, обратную связь, когда вам помогли? Это те люди, которых и вы хотите поддерживать. Вспомните их и запишите.

— А как быть с негативными мыслями, которые сидят в голове и мешают сосредоточиться на этом круге? — поинтересовалась женщина.

Наталья дала совет:

— Когда мы работаем с негативной мыслью, мыслью, которая преследует, мы её хотим убрать, боремся с ней, но не получается, она возвращается с новой силой.

Поэтому рекомендуется, наоборот, с этой мыслью поздороваться. Например, вы сейчас можете дать прозвище своей мысли, обратиться к ней как-то.

Далее участники делились своими «ресурсными фразами». Оказалось, у каждого есть заветные слова, которые помогают не опускать руки.

— Я всегда вспоминаю: «Терпение и труд все перетрут», — сказала одна женщина.

— А мне помогает фраза: «Слушай свое сердце».

— У меня «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе», — добавила еще одна участница.

Наталья внимательно слушала и кивала.

— Ресурсной фразой может быть какой-то внутренний девиз, цитата, которую где-то прочитали и взяли для себя или когда-то в своей жизни вы сделали вывод и теперь руководствуетесь этим.

У меня тоже есть любимая фраза: «На одной и той же яблоне яблоки созревают в разное время».

Это напоминание, что всему свое время. Мне эта фраза нравится и по жизни помогает.

Психолог предложила каждому записать свою фразу и посоветовала сам круг сделать цветным, повесить на видное место и обращаться к нему.

— Классно через это смотреть на собственную жизнь, на те трудности, с которыми сталкиваешься, потому что это уже даёт опору, - сказала Наталья.

Возможно, именно этот простой шаг станет началом возвращения энергии для каждого.

Ведь ресурс не нужно искать где-то далеко. Он всегда рядом, нужно лишь научиться его замечать и беречь.