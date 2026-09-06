Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Блоги Здоровье для калужан Ресурс на нуле: инструкция по спасению
Блог “Здоровье для калужан”

Ресурс на нуле: инструкция по спасению

Калужане учились искать внутреннюю опору.
Татьяна Светлова
06.09, 12:00
0 168
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Каждый из нас хоть раз просыпался с ощущением, что уже устал, даже не начав день.

Знакомое состояние, когда привычные дела кажутся непреодолимыми, а в душе сплошная пустота и апатия. Что это: лень, или первые звоночки проблем со здоровьем?

Психологи называют такое состояние дефицитом ресурса.

В эпоху постоянных кризисов, информационного шума и высокого темпа жизни умение восполнять свои ресурсы становится настоящим навыком выживания.

Внутренние батарейки разряжаются незаметно, и, если вовремя их не подзаряжать, можно быстро дойти до выгорания.

В библиотеке им. Белинского на фестивале «Искусство быть собой» спортивный и кризисный психолог Наталья МАХРОВА дала советы тем, кто чувствует себя «выжатым лимоном».

На мастер-класс она разобрала простую, но важную тему: «Я больше не могу. Где брать ресурс на собственную жизнь?». 

Наталья Махрова: «Даже в трудные времена можно найти опору, она есть у каждого их нас». Фото из соцсетей Натальи Махровой.
Наталья Махрова: «Даже в трудные времена можно найти опору, она есть у каждого их нас». Фото из соцсетей Натальи Махровой.

Чего вам не хватает

Наталья Махрова начала встречу не с лекции, а с вопросов к залу.

— Мне всегда кажется, что человек сам лучше всего знает, чего ему не хватает.

Проанализируем, какие ресурсы находятся на данный момент в дефиците, что можно привнести в жизнь, на что опираться, — обратилась к собравшимся психолог и предложила представить себя кораблем.

— Что нужно кораблю, чтобы плыть? Корпус, команда, попутный ветер, цель.

Вот и в нашей жизни есть внешние ресурсы, как погода и море. А есть внутренние —это как устройство самого корабля.

Посмотрите, каким судном вы себя чувствуете?

Может, вы — лёгкий корабль, который может плыть вперед от попутного ветра или заглядываетесь на другое судно, хочется больше ресурса, чтобы укрепиться, стать мощнее?

Попробуйте задать себе вопрос: как я себя сейчас ощущаю? Достаточно ли мне ресурсов в моей жизни для того, чтобы двигаться вперёд к целям?

Чтобы участники перешли от теории к практике, психолог дала первое задание.

—  Представьте, что ближайшие две недели вы полностью свободны и  можете заниматься только тем, что приносит вам радость. Например: «Я поеду отдыхать».

И если буду отдыхать, то что я буду там делать?

Часто вопрос «что я хочу?» бывает достаточно сложным для человека. Я очень люблю упражнение «Идеальный день».

Оно немножко похоже на то, что мы сейчас делаем, потому что именно через него можно увидеть, какие потребности сейчас важно удовлетворить.

Разум, душа, тело

Следующий этап мастер-класса оказался наглядным. Наталья попросила всех заполнить три пересекающихся круга.

Это помогает увидеть, какая наша часть больше всего нуждается сейчас в ресурсе и какие ресурсы у нас в дефиците?

Круги легко нарисовать самим: в центре листа напишите «Я».  

Первый круг — это разум, второй — душа, третий — тело.

А теперь заполните каждый из них ресурсами, которых вам не хватает прямо сейчас.

Например, если у вас интеллектуальная нагрузка зашкаливает — курсы, новые проекты, отчеты, при этом мало физического движения, и тело уже просто кричит: «Сделай что-нибудь!»

Значит, в круге «Тело» надо написать «активность».

— Наверняка вы написали элементарные и простые вещи. И удивительным образом, каждый всё равно для себя где-то подметил, что по каким-то причинам не получается это реализовать.

Поэтому, если мы обратим на это внимание и возьмём хотя бы по одному пункту из каждого круга и начнём это делать для себя, то внутри наше состояние, наш ресурс начнёт подрастать. 

Круг силы

Но одного понимания дефицита мало. Нужно знать, на что опираться.

Поэтому Наталья предложила участникам заполнить еще один круг — на этот раз «Круг силы».

Его надо разбить на сектора, как пирог.

Сектор первый — «Место силы».

Второй — «То, что меня вдохновляет».

Третий — «Мои сильные стороны».

Четвертый — «Мои достижения».

Пятый — «Поддерживающие люди».

Шестой — «Ресурсная фраза, которая запала в душу».

Седьмой: «Занятие, которое заряжает», восьмой: «Теплое воспоминание». 

- Начните с места силы, - предложила Наталья. - Хочу обратить внимание, что иногда у человека место силы находится очень далеко, за тысячу километров, куда надо лететь, и это не получается.

От этого становится грустно, хотя можно его сохранить в виде фотографий, воспоминаний.

Но когда вы будете для себя место силы определять, попробуйте найти место силы все-таки поблизости, чтобы оно было доступно.

Может быть, это ваш любимый диван или парк рядом с домом. То есть, заполняя круг силы, определяйте для себя более простые вещи. 

Психолог попросила участников не просто писать, а чувствовать:

— Напишите, что вас вдохновляет. Напиши свои достижения — где я с чем-то справился. Свои сильные стороны.

И было бы здорово, если бы вы отслеживали на уровне тела, когда заполняете сектора круга. Чувствуете ли вы изменения? На уровне настроения, есть ли телесная реакция...

Отдельно психолог остановилась на секторе «Поддерживающие люди».

— Бывает человек говорит: «Меня никто не поддерживает».

Но если подумать, были же ситуации, когда вы получили поддержку, обратную связь, когда вам помогли? Это те люди, которых и вы хотите поддерживать. Вспомните их и запишите.

— А как быть с негативными мыслями, которые сидят в голове и мешают сосредоточиться на этом круге? — поинтересовалась женщина.

Наталья дала совет:

— Когда мы работаем с негативной мыслью, мыслью, которая преследует, мы её хотим убрать, боремся с ней, но не получается, она возвращается с новой силой.

Поэтому рекомендуется, наоборот, с этой мыслью поздороваться. Например, вы сейчас можете дать прозвище своей мысли, обратиться к ней как-то.

Далее участники делились своими «ресурсными фразами». Оказалось, у каждого есть заветные слова, которые помогают не опускать руки.

— Я всегда вспоминаю: «Терпение и труд все перетрут», — сказала одна женщина.

— А мне помогает фраза: «Слушай свое сердце».

— У меня «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе», — добавила еще одна участница.

Наталья внимательно слушала и кивала.

— Ресурсной фразой может быть какой-то внутренний девиз, цитата, которую где-то прочитали и взяли для себя или когда-то в своей жизни вы сделали вывод и теперь руководствуетесь этим.

У меня тоже есть любимая фраза: «На одной и той же яблоне яблоки созревают в разное время».

Это напоминание, что всему свое время. Мне эта фраза нравится и по жизни помогает.

Психолог предложила каждому записать свою фразу и посоветовала сам круг сделать цветным, повесить на видное место и обращаться к нему.

— Классно через это смотреть на собственную жизнь, на те трудности, с которыми сталкиваешься, потому что это уже даёт опору, - сказала Наталья.

Возможно, именно этот простой шаг станет началом возвращения энергии для каждого.

Ведь ресурс не нужно искать где-то далеко. Он всегда рядом, нужно лишь научиться его замечать и беречь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Записи по тегу
здоровье.
Колумнисты
Ресурс на нуле: инструкция по спасению
Татьяна Светлова
06.09, 12:00
0 144
Садовый спецназ: оружие против вредителей
Татьяна Светлова
05.09, 18:00
0 374
Постоянно штормит: как подружиться со своими эмоциями
Татьяна Светлова
09.08, 12:00
0 1308
Тля, белокрылка, клопы: эко-методы защиты сада
Татьяна Светлова
02.08, 12:00
0 12746
Не гладь, не целуй, не корми: Роспотребнадзор предупредил об инфекциях от животных
Татьяна Светлова
12.07, 12:00
1 2187
Авто и транспорт
В Калуге «Кросс нации» пройдёт на улице Кирова
04.09, 14:19
6 2646
Авто и транспорт
В Калужской области выпустили моторное масло c учетом новых топливных реалий
04.09, 12:44
5 3121
Статьи, аналитика, репортажи
Цветущий двор на улице Воронина: как калужанка превратила его в райский уголок
05.09, 08:30
4 4652
Общество
В Калуге три человека оштрафованы за гуляющих коров и лошадей
04.09, 11:04
3 2409
Происшествия
В Калужской области отменили беспилотную опасность
05.09, 07:29
3 1465
Авто и транспорт
В Калуге выровняли дорогу на улице Отрадной
04.09, 14:10
2 1488
Благоустройство
На улице Циолковского в Калуге высадят новые деревья
04.09, 13:00
2 1544
Культура
В калужском парке выступят «Бурановские бабушки»
04.09, 10:42
1 2737
Недвижимость и ЖКХ
В центре Калуги снизится напор воды
04.09, 14:40
1 2114
Обнинск
В Обнинске пенсионер отдал мошенникам 2,35 миллиона рублей
04.09, 15:06
1 1868
Общество
4 сентября Екатерина II создала Калужское наместничество
04.09, 05:00
8 13365
Общество
6 сентября в Калуге установили памятник Святославу Федорову
06.09, 05:00
2 8145
Общество
5 сентября в Калуге начала действовать женская Учительская семинария
05.09, 05:00
4 7703
Общество
Рекордный налет: 50 беспилотников сбили в Калужской области за ночь
04.09, 08:00
0 6808
Общество
Сильные дожди прогнозируют в Калужской области
04.09, 11:57
0 5812
Погода
Дожди и сильный ветер прогнозируют в Калужской области
05.09, 05:50
0 4764
Статьи, аналитика, репортажи
Цветущий двор на улице Воронина: как калужанка превратила его в райский уголок
05.09, 08:30
4 4652
Авто и транспорт
В Калужской области выпустили моторное масло c учетом новых топливных реалий
04.09, 12:44
5 3121
Криминал
В Калуге задержали мужчину, напавшего на девушку на Правом берегу
04.09, 14:11
0 3002
Культура
В калужском парке выступят «Бурановские бабушки»
04.09, 10:42
1 2737
Поранились? Столбняк не дремлет
Татьяна Светлова Блог “Здоровье для калужан”
31.05, 12:00
0 1777
Аллергия на весну не приговор, а повод для действий
Татьяна Светлова Блог “Здоровье для калужан”
17.05, 12:00
0 1595
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9GaVhISWhOQ21yYXo2MDRqSFBWTGc9PSIsInZhbHVlIjoicEMxalN3SEpXck5ZZXJmZktQVlE5YmZiVFM2eHFlWFRQcjJiRElzZGp0QnZURExSTGRhRnhkSEtpelZRdTJYSEc2R0luTFBlMm1GaW1qOCsxMi9sN1NUSDhSRXl2VDIxeGhuNmkyaThRaGxNV1BSbDdqZGpJVlZwZ2JEbG5mL05RRlppajBubmIxL2RwSVhvK2VMYVJBbThvMDhZdXRPakFnNjRxUXRrMG1pcFRpdnJraHpaYWM0UHU0L1oyR2VPTHM3bm1VV0szbUhMSVFMWUx1NVFCMmhzQU9vT3g0dVh3a0t3K3VjclArTzN2V1JRdXpaZ1B6ZnIzZTNKS1VzaE4vaDNZdElEN2ZBdnFDNFFPNU80S1RpM0tYeUxCV3V2ZEcwNEV3SSs1SHlyd0E3UVpOSDhrMnRnWG5YZUk5aW95TEFwdlNzeDlsQlM1YStUMXZ3bnRJd3RpdklYbkp1SDhGK2sybFo1YWcyd0tzL1BhMmlvZzhSMHMxVEZyQ3dXeVJEYlM0MnZ4RjJNYWgvMFVCTmxxRTdjcC9OWkdRTU5CUVlXM3lIWUlSd1BKY0dBZFR1NjZSVFBGT1Y0U0VlSiIsIm1hYyI6IjFlMDk3OWVjODI4ZWFmZWMyYzQ2Y2FhOGI0NThiNzAzZDczMDEwYTA5ZTA5ZjI1NzMwZDQxOTg2YzllMjliZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Давайте обсудим
Происшествия
Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Калужской области
20.08, 15:43
5 5829
Общество
В Калуге лошадей и коров собираются отправлять на штрафстоянку
20.08, 14:32
6 3924
Экономика и бизнес
Калужские аграрии продолжают переход на более рентабельные культуры
20.08, 12:50
1 2321
Общество
На раскопках в центре Калуги нашли керамику XIX века
20.08, 12:45
1 4201
Происшествия
В Калуге велосипедиста сбили на улице Ленина
20.08, 12:32
1 2941
Благоустройство
В Калуге высадят 40 лип на улице Социалистической
20.08, 09:52
5 3169
Общество
Владислав Шапша принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
20.08, 08:28
1 1551
Общество
В Калужской области собственника накажут за заросший участок
20.08, 07:15
1 1353
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге требуют убрать кондиционер с фасада жилого дома
19.08, 16:33
12 7746
Авто и транспорт
Калужский ЗАГС предложил отказаться от машины, чтобы улучшить личную жизнь
19.08, 15:19
10 4654
Общество
В Калужской области с 1 сентября повысят зарплаты водителям и техникам школьных автобусов
19.08, 14:30
5 2996
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге яблочный переполох: только без паники
19.08, 13:10
1 2292
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Общее
Испанские слизни
habitant
07.07, 12:14
5 8796
Калуга
Анализ ситуации и перспективы ЖК «Калейдоскоп»
OlegKaluga
11.07, 15:14
3 6634
Общее
Одно делаем - другое ломаем
nikol
09.07, 06:59
1 5928
Калуга
Найден попугай корелла
Raven
13.07, 09:21
0 5564
Калуга
Кто-то помнит про Мельницу?
pastor
24.07, 15:33
1 5197
Общее
Долбоящер на улицах города
Tomer Savoia
22.07, 12:23
1 4055
Калуга
Слить бюджет новостройки на элитный Крым: в Калуге судят экс-главу кредитного сектора банка по делу об обманутых дольщиках ЖК «Калейдоскоп»
OlegKaluga
30.07, 23:10
4 3186
Общее
ГДЕ ВНОВЬ БЕНЗИН!?????????
Alex_t65
07.08, 08:10
1 2813
Фото Пользователь Посты
Геннадич 193
ajax 145
Летописец 67
anyen 43
nikol 43
ЛЕСОРУБ 38
Sony 38
Потрачено 31
kgv 28
kostindima 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9569
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26724
Полиграф Шариков 12738
ILR 10155
Александр К. 8937
ajax 15321
megathrone 5124
MoGol 9086
Комментарий дня
elisei

и упал очередной тополь..А не те полугнилые,но зеленые деревья

...
Список блогеров
Здоровье для калужан
Татьяна Светлова
Вечное сияние искусственного разума
Евгения Родионова
Листая старые премьеры
Владимир Андреев
Книжная полка
Александр Лапин
Особое мнение
Редакция
Спортивное обозрение
Алексей Мекрюков
Однажды
Владимир Ивкин
Прогулки с дядюшкой Ю
Сергей Юнгер
Наше всё
Анастасия Каторгина
Критический оптимизм
Глеб Верди
КультPROсвет
Полина Тришина
#ВТарусе
Евгений Хропов
Музыкальные истории
Сергей Сычев
На грани фола
Ирина Будникова
Приключения - будут!
Елена Ван
Чайные мысли
Наталья Головатюк
О спорте и не только
Николай Егоров
С Надеждой о любви
Надежда Журавлева
Своя территория
Юлия Каргальцева
КультArt
Ярослав Хабаров
Спокойствие! Дело-то семейное
Марина Сергеева
МЕТЕОсфера Калужской области
Дмитрий Пантелеев
VIP-ложа
Калужский Объектив
Туда и обратно
Евгений Журавлев
РАЗ-умная мысль
Иван Крипень
PROЭКОлогию
Выхухоль Хохуля
18+