Дожди и сильный ветер прогнозируют в Калужской области
Погода ухудшится в субботу, 5 сентября, предупредили синоптики.
Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 19 градусов.
Западный ветер усилится: порывы достигнут 10 метров в секунду.
Атмосферное давление понизится до 732 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы для региона.
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