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Дожди и сильный ветер прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.09, 05:50
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Погода ухудшится в субботу, 5 сентября, предупредили синоптики.

Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Западный ветер усилится: порывы достигнут 10 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 732 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы для региона.

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