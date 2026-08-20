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Происшествия

В Калуге велосипедиста сбили на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
20.08, 12:32
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Около 15:50 в среду, 19 августа, авария произошла у дома №22, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 43-летний велосипедист ехал у края проезжей части, а 21-летний водитель на «Фольксвагене Пассат» пытался его объехать и задел правым зеркалом руль велосипеда. Из-за этого велосипедист упал и получил травмы.

Врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.

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