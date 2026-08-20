На раскопках в центре Калуги нашли керамику XIX века

Работы проведены на улице Дзержинского, где раньше был книжный развал, а сейчас готовится строительство жилого дома, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

- Зафиксировано около 85 археологических объектов, - пояснили 20 августа в Управлении. - Основная находка — сероглиняная чернолощёная керамика XIX века. Многие объекты расположены на материковом основании. Также найдены следы более позднего времени (XX век): колодец, траншеи для коммуникаций, следы буровых работ и канализационные колодцы.

Специалисты отмечают, что на всей площади участка культурный слой был уничтожен.