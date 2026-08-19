Калужский ЗАГС предложил отказаться от машины, чтобы улучшить личную жизнь
В условиях дефицита бензина жителям региона предлагают чаще ходить пешком.
В среду, 19 августа, свою инициативу опубликовал региональный ЗАГС.
Там отметили, что 11% россиян встречает свою вторую половинку на улице.
- Вдруг ваша история любви начнётся с обычной прогулки — с мимолётного взгляда, случайной улыбки, разговора про погоду, - романтично отмечают в ведомстве.
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