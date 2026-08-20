В Калуге лошадей и коров собираются отправлять на штрафстоянку

В четверг, 20 августа, городская администрация сообщила, что в деревне Тимошево прошёл рейд по выявлению фактов безнадзорного выгула животных.

В нем участвовали представители администрации и полиции.

- Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы найти подрядчика, который будет транспортировать таких животных на «штрафную стоянку», - заявили в администрации Калуги. - Стоимость этой работы будем стараться скомпенсировать через суд за счет нерадивых владельцев.

Пока же владельцев животных собираются штрафовать.