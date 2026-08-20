Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге лошадей и коров собираются отправлять на штрафстоянку
Общество

В Калуге лошадей и коров собираются отправлять на штрафстоянку

Дмитрий Ивьев
20.08, 14:32
0 133
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 20 августа, городская администрация сообщила, что в деревне Тимошево прошёл рейд по выявлению фактов безнадзорного выгула животных.

В нем участвовали представители администрации и полиции.

- Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы найти подрядчика, который будет транспортировать таких животных на «штрафную стоянку», - заявили в администрации Калуги. - Стоимость этой работы будем стараться скомпенсировать через суд за счет нерадивых владельцев.

Пока же владельцев животных собираются штрафовать.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
животные
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJyMFlLbkdpbUZ1YlgxL0dwempMcGc9PSIsInZhbHVlIjoiUk5iZDZrdjl3YmMwWndDaVNTNVg0WXEwR0dHSUFSODZDanhHRVpuelczeTRYRGtSYjNuUHhGVkpoZTkySjlYUzFUaG54WUJPZEZoWHdrK01obW1pbzRQZ0pVTDRiS3J1VWRyVmJQcHd0WDJZb1BBRk5tVThwdDV6YitQMFg3MzBwZndpMUd4U01JSVVzZ1ZWOFFGNWFuWENMbTVTMzFPVFZEbmZHVlQ5OERWcUJBWmZxeVRVbDZodFZSWHBVTjVtS2pYZW1reDdkYXhqMk5jRmhYT2wvK0NNczAzbDQralUwZkNadktCd1VzKzJvbXhkazBTVDFlU3QzNjVEUXJaWjRRZUhnaFlhRWVsMTlCZVNTWVVJNUVFVG1WMzNGQlA4bVdRRHd3TGZ6eEFCMWtRcncrZzUxdkdIUHZVWG5oNStLNVJHWHZuT3NSZkdUMldrR2FGSU5ZaVpGY0U1Z1hiNjdhV3JsOFFUc2cxVlJOdDdyK2ZwQ0RjSEhhdytOVW1iU3B2UDVIMTZtbGV3OHZWODcvbUZXYTY3aEN4K0NBTDl5S1hweE9WL0g5S1RFOXdwdnlIQ0RrQzZxOGtzSlVoLyIsIm1hYyI6IjNiNWRhZjdkOWRmNDYzZTM5ZTliN2Y3NDM3NDI4ZjE1OWUwMGUxZTE2ZGIwNGE2MDE1MTI5YjQ0MWM0ZmZiYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhVcWd2QmNFWEJtUUdVVU5IL3RwZFE9PSIsInZhbHVlIjoiT1l1Mnc3b29QbS84RnRDNGJMU1dqY1hTTE5tSHhBaFlkUEZxallnRXJ0QzhMY1JyRkMxT0VqRjFKM01zT3hUd1ZQTDJCZ3hXVTRaWWZWSVR3Vk9zdjYvbUp4V01JK3RuUDBLbWwzZlBnRXRGMVQ0TmVvaWJiMHpvR0hXaVhMWkNEZkMycVB0aUVSNm9WSlhVTHhuZVFSU25GLy9pN2RDUTd5aVZCOG1vQ3dIaUlWNHRXZEg5QTNaendTYzlQazFGSVAwZHR1SjIySXM1ZjBPdnIyUVFQd0dpRW1QeUJtN1RkMTVLNm4zdzFNZ3VRV1ArQ1RWNkdWTlJpK3JXUVNYZXdKdVYzdzZBM1lKUnpBY1o0VW5LYWhpMFRQcXg1SDI1ZldBR3JuUUJsRG1iYlRsSVR0MXNDakEzVW5kbk0vd214a1pEOU1DM2E4THQvdjRnMGoraDNoQk1Hbm9nRzFZSVJ2aG1zWlc2RkFreUJRMnY3Z0xqMW1ieE13RFBFVFZHY2VXUDJ2b0h0SnUyVlhHZlh6dTN6TkhMTWVXbnFZaHhDa0d1VU1adzFiaWRNak9CQ2tPQXY2d0phNWRnc2xmemtGcDFxbVhKcHZpRHBwdm9qdHo2eDNNNEZPY0hsczZmb252aDdrdnUyZExVVjdRT2lYS08yeEkzTkY3WXV3NW5WY09KdU5PZmJpK1k3bEVCdFZoWHQ1RzRab2JnQ052dWkrVTk1ZlRkRzd6SklMTjFCcUJhVXV0TzljN2lGSlJ2eVJPYzlKQUtBcm9wOWZmbWVNVGtHWS9BQ1U5VU0xcDFwUFhGOHpRS1hNckVZSkZaMXFrMlorUVprYVBySUQwTiIsIm1hYyI6ImNiNzhjZjc3NGRiNzU2ODg5OWI5YzcxYzdhYWQ5YjQ2NDliOGUwY2M5MGZmMThiMDQ1MTJhZDk5ZWYwMzAyNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+