В Калужской области с 1 сентября повысят зарплаты водителям и техникам школьных автобусов

Такое решение принял губернатор Владислав Шапша. Средства на прибавку выделят из областного бюджета. Глава региона подчеркнул, что повышение будет существенным и поможет муниципалитетам удерживать и привлекать кадры.

Калужская область - один из немногих регионов, где подвоз школьников организован централизованно: перевозки выполняет единый автопарк госпредприятия «Школьный автобус».

В новом учебном году школьные автобусы будут ежедневно доставлять на занятия и обратно около 12 тысяч учеников. Автопарк продолжает обновляться: в прошлом году в рамках федеральной программы регион получил 37 новых автобусов, а в ближайшее время ожидается поставка ещё 41 машины.

Губернатор отметил, что одних только новых автобусов недостаточно: в регионе ощущается нехватка водителей. В соцсетях жители сообщают о проблемах на отдельных маршрутах.