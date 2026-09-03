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Криминал

Калужанин лишился 75 тысяч рублей из-за мошенников

Дмитрий Ивьев
03.09, 14:16
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Калужанин лишился 75 тысяч рублей из-за мошенников

Житель Калуги стал жертвой обмана: он перевёл злоумышленникам 75 тысяч рублей, поверив, что помогает знакомой, рассказали 3 сентября в полиции.

Всё началось с сообщения в мессенджере — якобы от приятельницы. Женщина написала, что находится у стоматолога, и даже прислала фото из кабинета. Потом она попросила одолжить 30 тысяч — якобы не хватило денег на лечение. Мужчина перевёл сумму, а чуть позже отправил ещё — потому что собеседница сказала, что средств опять не хватает.

Когда калужанин решил позвонить знакомой, выяснилось, что она ничего не писала: от её имени действовали мошенники, а фото сгенерировали с помощью специальной программы. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Сейчас по делу идёт расследование — возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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