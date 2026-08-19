В Калуге отремонтировали дом начала XX века

Завершён капитальный ремонт выявленного объекта культурного наследия — дома на улице Никитина, 26.

Работы проводились в рамках региональной программы капитального ремонта.

Как рассказал 19 августа начальник управления по охране объектов культурного наследия региона Евгений Чудаков, отремонтирована и заменена система холодного водоснабжения, обновлена система водоотведения, проведён ремонт кровли. Специалисты расчистили поверхности фасадов от загрязнений и привели в порядок кирпичные декоративные элементы, устроена гидроизоляция, воссозданы деревянные заполнения оконных проёмов.

Этот дом — редкий пример неоготического стиля в Калуге. Он был построен в период между 1909 и 1917 годами.