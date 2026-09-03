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Власти Калуги прокомментировали падение обломков БПЛА на Литвиновское кладбище

Дмитрий Ивьев
03.09, 15:58
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Утром 3 сентября губернатор Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника повредили несколько могил на Литвиновском кладбище.

В течение дня к нам обращались обеспокоенные калужане, которые хотели бы узнать, не пострадали ли захоронения их родственников.

Ситуацию прокомментировали в администрации Калуги.

- После оценки повреждений будет опубликован номер телефона на страницах городского хозяйства, по которому можно будет узнать информацию.

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