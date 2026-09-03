В Калужской области обломки беспилотников повредили жилой дом и могилы
Ночью и утром в четверг, 3 сентября, силы ПВО сбили в регионе 24 беспилотника.
Это произошло в Калуге, Обнинске, Барятинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком и Перемышльском муниципальных округах.
В Малоярославецком округе обломки упали на крышу многоквартирного дома. Начался пожар, но его уже потушили. Никто не пострадал.
В Калуге обломки повредили несколько могил на Литвиновском кладбище.
- Администрацией города будет оказана необходимая помощь, - заявил Шапша.
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