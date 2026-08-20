Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужские аграрии продолжают переход на более рентабельные культуры
Экономика и бизнес

Калужские аграрии продолжают переход на более рентабельные культуры

Дмитрий Ивьев
20.08, 12:50
0 258
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В агропромышленном комплексе Калужской области продолжается переориентация на более выгодные сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Хорошие результаты фермеры уже показали в выращивании рапса. В перспективе — запуск завода по его переработке в Бабынинском районе. Ещё одно перспективное направление — выращивание подсолнечника. Хотя эта культура нехарактерна для региона, она демонстрирует потенциал: сейчас её возделывают уже в четырёх хозяйствах области.

Уборочная кампания в регионе в активной фазе. Зерновые убраны примерно на треть, урожай рапса собран на 90%. В этом году рапс радует высокой урожайностью — в среднем 28 центнеров с гектара. Валовый сбор культуры уже близок к показателям прошлого года, а впереди — уборка ярового рапса, объёмы которого также обещают стать рекордными.

Одновременно сельхозпредприятия готовятся к следующему сезону: ускоренными темпами идёт сев озимого рапса. Планируется, что под урожай 2027 года посевные площади увеличатся на 14%. На данный момент план по севу выполнен почти на две трети.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил аграриев за их труд, отметив непростые условия работы и влияние погодных факторов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNlMENTeVhJWjNsNXZ6b3NRTG0wMlE9PSIsInZhbHVlIjoiWFFFakhTTVIwQTE4THZJcldpSC8vZjdkZXBHc0h6eUwzL0x1elpHY1dLZmlQMy8rR1o3VWNmV3locDBydGhwZ3JkMmF4M0dWVjhRTFRmWUQ0UkszbVhya2dNdXkwYkNIVlFKSTQzRUIybzBHbDFhMGFobHhvTVVTQXl4ZFAwdG9ENlc4WnBOSXdORUZ4QXlNRDJaSnJUVFBKbVFXNzA1RnlwOHdmZFV1ME5sV3h1ZEp0bUdBcjNFMk5ZUjVyU29Tczk5bnRLelh4YWk0K1hQYVo0NFY3SXRRNzdUUFlUYjNiQlNaMncxZFlDaWhObWFGeC9RTUR0WE9mTm84RzJORzFUREh5a1Nsb0RsRlFNaHVhNkFsaHpMN0ZOaDRuc0luMHQ5SkNKWGc3Q2IxdnpWeWU4SWhTV3ZXRktaK2NZZkVTeDdmU1gxb0g1dDA1MUpRS09Cd1BuczFkMm1ReWt6U1BMZGZ3a2VVS0hrUGhsUzdiWkVGNWZ3VDVQY1hNbjBiMXZRMXZnNU5WUnIxcExaWnE3TVFqN0JRb3lzU29IcytvVFFRUTRkdTIwSE9hbGxZTEp3ZVd3L1VRbkdnWisvTiIsIm1hYyI6IjhiYmFhMjNmYjU5ZTYwZmVmNTI3ZWQ0MDViMzNlMThhZTA1NGFkYjcwNDE4ZDk2NDY4MGQ4MTNiMzY5NjI1YWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImMram5zS1VLeXUwM1hWS2tnYTBOV0E9PSIsInZhbHVlIjoibWdxOTR3bXNLaFk5QU1LSVBtK0Jta0h3cHdzTGtnaFMvY3RycTl6VHBHNEYzL2VOTFBTU0JoeDltREJnQlk1dk12eGEwQjh0RFJKK0ZvZGtzUytnZmc3NkJmV0NnRDVuUEFGRVFaU2ZoZFZKMlZ5LzM3bmdrM3pkRGlsK1RnUFRWY05tdHdxRjBEamJNV3luUVh0SVR3V0VqL3NWR21IdjdXNC9QTUhoT0hKTUFRa1VTbEtzN3ZPTm9oK0owdXdOeGpLdm1Jc1JFNWc4akx6RzlnNEI2S0Y3cXRIbHlXbUs0Q25mUmV4RTkyZFNsSHorRkE4dGVPUDFIWVlMYkYyYlBXbGpCNUhISThEQnhOOUdjdkdkOGdSOWxXSjgxNjV2MEN0amh6b2dwamI1YUszQUE4cTJia3grcURZK3NtN0Qzd3pMVUpLeCtEZkNsTFh3ei9uRDZnZnVRUmViZFNmaVR5TUpFaFhSdnppaUVWREhIYS8xVm5seGNpTEdSRFZSNUQ1OUNIZy9wRmVqZGl1bFBhSzV0djdRdytOVEdrcVF2NEc2c1Jpd3FMcjdscDRvd0RENWllcE13cE5NczRzWXI5eTF0UGhoQ1JyZXdzSldFZUlZbTN4bzNQTDlXbXpNeWR2MUxjZXRWR0M0bEhwRzNtY2hGTW8yM0lJT1Fkb2MrOVhEdlFVU3U1ZEFHNFRtM2ZKYjd6Vi9aRkNKMk9IOFJpWHNabklpMitsbVkweHV2czFvcEhBU1FkbGQ0ZTFpcllORm16Z2cwb3ZZNHkzSDRQU0tmU2cxRWxFdUp2Y0FaOHZxRkhTOTdzbWsvZk0vZS9tQXpScjlMa1E4L2JQZSIsIm1hYyI6ImJiZmViM2JkNDRjOTA5ZmNiMzE2NzA4YjdkZTliZGU5N2UxMWY0ZGFjZjQ0YWI5ODAyMGVjODM2YmQ0M2QxNDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+