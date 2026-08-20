Калужские аграрии продолжают переход на более рентабельные культуры

В агропромышленном комплексе Калужской области продолжается переориентация на более выгодные сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Хорошие результаты фермеры уже показали в выращивании рапса. В перспективе — запуск завода по его переработке в Бабынинском районе. Ещё одно перспективное направление — выращивание подсолнечника. Хотя эта культура нехарактерна для региона, она демонстрирует потенциал: сейчас её возделывают уже в четырёх хозяйствах области.

Уборочная кампания в регионе в активной фазе. Зерновые убраны примерно на треть, урожай рапса собран на 90%. В этом году рапс радует высокой урожайностью — в среднем 28 центнеров с гектара. Валовый сбор культуры уже близок к показателям прошлого года, а впереди — уборка ярового рапса, объёмы которого также обещают стать рекордными.

Одновременно сельхозпредприятия готовятся к следующему сезону: ускоренными темпами идёт сев озимого рапса. Планируется, что под урожай 2027 года посевные площади увеличатся на 14%. На данный момент план по севу выполнен почти на две трети.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил аграриев за их труд, отметив непростые условия работы и влияние погодных факторов.