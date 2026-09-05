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Блог “Сад и огород”

Садовый спецназ: оружие против вредителей

Секреты борьбы с щитовкой, клещами и короедами.
Татьяна Светлова
05.09, 18:00
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В библиотеке им. Белинского на встрече клуба садоводов «Добрые плоды» его руководитель Елена Дроздовская рассказала, как распознать врагов на грядках и деревьях.

Одна из самых коварных напастей, по словам Елены Дроздовской, – это щитовка.

Она высасывает соки, сильно ослабляя дерево, часто атакует сливу, смородину, алычу.

-Когда личинки только вылупляются, их совершенно не видно, – предупреждает Елена Викторовна. – Обнаруживаешь их уже тогда, когда они превращаются во взрослых «улиточек», прячущихся под корой.

Бороться с этим вредителем просто, но нужно делать это строго ранней весной, пока почки спят, а сокодвижение еще не началось.

Можно применять  препарат «30 плюс» или «Рапсол» - это масло, которое закупоривает  дыхательные отверстия, и вредители задыхаются.

Важно: для профилактики оно не применяется.

Невидимка с коготками

Второй невидимый враг — галловый клещ.

Его размер всего 0,2 мм, он почти прозрачный, но оставляет на листьях груши, яблони, рябины и боярышника черные уплотненные точки (галлы), где прячутся яйца. К осени листья чернеют и опадают.

Как спасти сад?

Осенью обязательно убирайте падающую листву, белите стволы и мульчируйте приствольные круги, не давая земле пересыхать.

Из народных средств хорошо работают перечный настой, календула и ботва одуванчика.

После сбора урожая сад можно обработать биопрепаратами.

Схема такая: опрыскали Боверией, через 10 дней — Метаризином, еще через 10 дней — Матрином Био.

Важно: температура на улице должна быть не ниже +15 градусов. Если дерево поражено сильно, обработайте его по «зеленому конусу».

Лайфхак: если вы только планируете посадки, выбирайте устойчивые к клещу сорта груш: Августовская роса, Память Яковлева, Чижовская, Сказочная. 

Повреждает груши

Бич садов - грушевая медяница. Опасна тем, что стремительно размножается.

За лето одна особь дает до 7 поколений. Медяница откладывает яйца у основания почек, а вылупившиеся личинки высасывают соки, выделяя при этом сладкую «медянистую росу».

На этой липкой пленке тут же разрастается сажевый гриб, из-за которого листья и плоды становятся черными.

Но у Елены Дроздовской есть свой метод борьбы с этим и другими ползающими вредителями – огневой обжиг.

- Я делаю обжиг. Беру палку длиной 2–2,5 метра. Сверху приматываю большую литровую жестяную банку из-под консервированного ананаса, в стенках которой пробиваю гвоздем дырки (кроме донышка).

Внутрь кладу ветошь, смоченную в отработанном масле.

Аккуратно, на расстоянии поджигаю банку от большой свечи и провожу этим факелом снизу вверх по каждой ветке и стволу.

Делать эту процедуру надо весной, когда еще лежит снег. Огонь буквально выжигает яйца медяницы и долгоносиков, которые прячутся в трещинах коры.

Внимание, техника безопасности! Этот метод применим только ранней весной, когда земля влажная и еще лежит снег.

Рядом обязательно должен стоять помощник с лейкой воды.

И главное правило: никогда не вешайте на палку синтетическую одежду или майки! От огня они плавятся, горят и кусками падают на вас, что смертельно опасно.

Любители ночных эффектов

От долгоносика и других ползучих вредителей есть простые и экологичные методы.

Долгоносик, например, очень пуглив. Бороться с ним надо весной.

-Если весной днем тепло (+10°C), а ночью мороз, выезжайте на дачу рано утром. Расстелите под деревом полиэтилен и постучите обухом топора по стволу. Жуки от испуга упадут. Они трусы, – смеется руководитель клуба.

Также Дроздовская рекомендует в течение всего сезона делать клеевые ловушки на стволах, но предупреждает: менять их нужно обязательно раз в месяц, иначе дерево может погибнуть.

А для борьбы с ночными бабочками и теми же жуками она советует применять световую ловушку.

Ночью под деревом стелют пленку и несколько раз включают яркий галогеновый фонарь. Резкое включение и выключение света – стресс для насекомых.

Кроме того, можно поставить рядом с лампой таз с водой. Бабочки летят на свет, ударяются о стекло и падают в воду, выбраться из которой уже не могут.

Хвойное СПА

Особую часть встречи посвятили хвойным растениям – соснам, елям, можжевельникам и пихтам.

Как оказалось, у них есть свои специфические враги. Елена Викторовна советует простой тест: потрясите веточку над белым листом. И увидите, что с нее осыпалось.

Хермес – это насекомое покрывает ветки белым налетом, похожим на мокрицу или перхоть. Е

го слюна токсична: там, где он поселился, рост прекращается, иголки желтеют и осыпаются. Поможет обработка препаратом «Актара».

Можжевеловая моль. Мелкие бабочки, чьи гусеницы объедают хвоинки, оставляя их «надрытыми».

В хвое появляется паутина. Борьба — «Фитоверм».

Жук-усач и короед едят живую древесину. Если на дереве появилась дырочка с трухой, смотрите цвет опилок.

Белая труха – плохой знак (жук уже ушел глубоко в древесину). Коричневая – он только под корой.

Важно понимать: на здоровое дерево короеды не садятся. Если они атаковали сосну, значит, она ослабла.

Здоровая сосна может сама защищаться, выделяя смолу, под которой жук гибнет, но если у нее нет сил, ей нужна помощь.

Наберите в шприц инсектицид (например, «Пиретрум», «Клипер», «Древесный лекарь» или «Антижук») и выдавите прямо в отверстие.

Паутинный еловый клещ. Он появляется в апреле и за лето дает несколько поколений. Плетет тонкую паутину на ветках. Поможет – душ.

Главное оружие против хвойных вредителей – чистота. Хвойные очень любят СПА.

Их нужно мыть водой из шланга каждую неделю. Для клещей холодный душ – смерть.

Также важно проверять, не заглублена ли корневая шейка при посадке, и соблюдать правила посадки - обязательно снимать мешковину с корней.

- У меня уже 35 лет растут хвойники, и я всегда их мою, – говорит Дроздовская.

Заповеди садовода

Подводя итог, Елена Дроздовская напомнила несколько универсальных правил для всех, кто хочет видеть свой сад здоровым:

1.     Осмотр и обрезка. Крона должна продуваться ветром. Регулярно убирайте сухие и больные ветки.

2.     Правильная посадка. Хвойные, например, не любят тесноту. Сажайте их не ближе 4–5 метров друг от друга. Идеальная почва для них – песчаная.

3.     Иммунитет. Поливайте, мульчируйте и белите стволы. Сильное дерево само способно справиться со многими напастями, выделяя смолу и «хороня» в ней жуков.

И главное, не паниковать и не хвататься сразу за тяжелую химию.

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