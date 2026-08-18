Владислав Шапша поручил коллегам решить вопросы с водой в двух деревнях Жиздринского округа

Во время личного приёма к губернатору Владиславу Шапше обратились жители двух населённых пунктов Жиздринского округа — они подняли вопросы водоснабжения.

В деревне Улемец зимой из‑за сильных морозов обрушилась водонапорная башня. Хотя подачу воды удалось восстановить, напора сейчас не хватает даже для базовых бытовых нужд. Губернатор поручил установить в деревне новую башню — её планируют запустить уже в ноябре. Кроме того, Водоканал разработал методику, которая должна предотвратить подобные аварии в будущем.

Жители деревни Яровщина пожаловались на низкое качество воды: она не соответствует нормам. По словам Владислава Шапши, в этом году в населённом пункте построят станцию водоочистки. Губернатор отметил, что ежегодно в небольших населённых пунктах региона возводят около 30 таких станций, а всего с начала реализации программы их построено более 300.