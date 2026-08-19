Губернатор Калужской области вручил паспорта юным жителям региона

Накануне Дня российского флага в рамках всероссийского проекта «Мы — граждане России» губернатор Владислав Шапша вручил паспорта молодым жителям муниципалитетов Калужской области. Глава региона отметил, что вместе с новыми правами ребята теперь несут и определённые обязанности.

Среди тех, кто получил главный документ, — Никита Зуев из Мещовска: юноша активно занимается футболом и баскетболом. Паспорт также вручили Ивану Илюшину из Сухиничского округа — юнармейцу, который вместе с товарищами не раз ходил в походы. Калужанка Ксения Черняева, работающая вожатой, учит детей ценить дружбу, творить добро и любить Родину. Ещё один участник церемонии — Денис Павлик из Козельского округа, который мечтает стать военным пилотом.

Владислав Шапша высоко оценил ответственность и патриотизм ребят. Губернатор подчеркнул, что многие из них уже добились успехов в учёбе, спорте и творчестве, участвуют в «Движении Первых» и занимаются волонтёрством.