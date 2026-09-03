Владислав Шапша: «Экономика области сохраняет уверенный рост»

Губернатор Владислав Шапша заявил, что экономика региона демонстрирует уверенный рост. За первые шесть месяцев года доходы областного бюджета увеличились на 16% и достигли 57,3 миллиарда рублей.

Эти средства позволяют закрывать все ключевые задачи: выполнять социальные обязательства, поддерживать участников СВО, реализовывать национальные проекты. Почти вся расходная часть бюджета — 95% — идёт на госпрограммы, а 68% средств направлено на социальные нужды.

Так, 9,65 млрд рублей выделили на социальную поддержку — выплаты получили 75 тысяч жителей. На развитие здравоохранения потратили 9,66 млрд рублей: льготными лекарствами обеспечили 68 тысяч человек. Ещё 4,6 млрд рублей пошло на улучшение дорог и транспортного обслуживания.

Владислав Шапша отметил, что сейчас важно сохранять устойчивость бюджета и грамотно распоряжаться деньгами. По словам губернатора, рост доходов даёт возможность вкладывать дополнительные средства в инфраструктуру и создавать условия для дальнейшего развития региона.