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Экономика и бизнес

Владислав Шапша: «Экономика области сохраняет уверенный рост»

Дмитрий Ивьев
03.09, 08:01
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Губернатор Владислав Шапша заявил, что экономика региона демонстрирует уверенный рост. За первые шесть месяцев года доходы областного бюджета увеличились на 16% и достигли 57,3 миллиарда рублей.

Эти средства позволяют закрывать все ключевые задачи: выполнять социальные обязательства, поддерживать участников СВО, реализовывать национальные проекты. Почти вся расходная часть бюджета — 95% — идёт на госпрограммы, а 68% средств направлено на социальные нужды.

Так, 9,65 млрд рублей выделили на социальную поддержку — выплаты получили 75 тысяч жителей. На развитие здравоохранения потратили 9,66 млрд рублей: льготными лекарствами обеспечили 68 тысяч человек. Ещё 4,6 млрд рублей пошло на улучшение дорог и транспортного обслуживания.

Владислав Шапша отметил, что сейчас важно сохранять устойчивость бюджета и грамотно распоряжаться деньгами. По словам губернатора, рост доходов даёт возможность вкладывать дополнительные средства в инфраструктуру и создавать условия для дальнейшего развития региона.

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