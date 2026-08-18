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Образование

В некоторых калужских школах с 1 сентября введут оценки за поведение

Дмитрий Ивьев
18.08, 15:30
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В новом учебном году 50 школ Калужской области примут участие в апробации новой системы оценки школьников.

Большинство из них находятся в Калуге. В список вошли школы № 2, 13, 17, 25, 26, 29, 33, 39, 43 и 47, гимназия № 19, лицей № 36, а также Областной центр образования. Также в проекте участвуют 15 школ из Боровского округа.

- При выставлении оценки будут учитывать соблюдение дисциплины, взаимодействие с одноклассниками и педагогами, личностные качества, а также учебную активность школьника, - рассказали 18 августа в правительстве региона. - Курировать этот процесс будут советники директоров по воспитанию. При школах также создадут комиссии по урегулированию споров.

Ожидается, что через год оценивать поведение будут во всех школах России.

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