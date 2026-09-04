В Калуге «Кросс нации» пройдёт на улице Кирова

Массовый забег в центре города состоится в субботу, 26 сентября, сообщили в Минспорта.

Калужане будут бегать между улицами Московской и Рылеева.

Предусмотрены пять дистанций - 500 метров, 1, 4, 6 и 8 километров.

Старты пройдут с 10:00 до 12:10. А церемония награждения победителей и призеров состоится в 12:30.

Движение по Кирова будет временно перекрыто.