Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт По Калуге поедет троллейбус-гармошка
Новость дня Авто и транспорт

По Калуге поедет троллейбус-гармошка

Дмитрий Ивьев
03.09, 14:31
1 1096
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Его привезли в город для тестирования, сообщил 3 сентября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

18-метровый троллейбус, который рассчитан сразу на 150 пассажиров, будут испытывать в городе в течение месяца. После этого троллейбус вернут производителю.

Часть пути эта машина может проезжать без контактной сети.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
20 оценили
55%
0%
5%
0%
15%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdmUUFVTXFVMS94clJLUkprNWRxQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiZXFETmFOUzM5amRzRUo1WXFGQUtJWEpleHY5dDBzRER2RzhRYno3dERGT2tzZFBTZjlLL1ZyMHJEbjNjK3dOWHdSblREeTRNRm1VczZwL1A1VE9lbS9HRVQzUjZvV0t0SzhTdGxlNnJFNGpwUjU5TXE3cW14WlF2Vm0vSGowc1JGQkdaRUd6L3MvRFhWR0M0R3Q3QVNOWFZub0gxZXNxcS9jNGlxZUZrSFBNeEdjaG1EeSswazVTN3JnSVdhMmJ4UnQyYTlFdzFRV0h4TmlWaTRaVUl4UG9zc2pyZ2ZrQW5uSDNCTWJHZU4yV0Fscmg2TVNaVTRLWXREbjVYd1BXUTJ1eTlDMGNic3BrWGl3dmpvaDd0VWZkNXIvU3BQWUJEcEY1aU1JK2tPUk5Ld1pTZ0RHRWpKcUpwMjFZemx5OTRnV2lZK2VQY2w3T1hJd1doYUpuZ080UTVOcVdrMzhqTXIweE1QeVgzdGM5NXBQZmdlNXVKNjdwcVVXTTF4alVpdjZsSlVNbUhBVEloL0xHS2RiNjBYUkgvdnN5UmtpUWRQYjZsZ2xjN0ZjRnc5NWsyQlJybE0vVkVsU2N3RnBuRiIsIm1hYyI6IjU2NTc3N2ZjZTM4NzE3MWNkNDI1ZTk4MGVkOWQ3M2I2OWU4Mzc4NjYxNDliZDU1MjFjOGQ1NjNlZTRjYWZkMjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNVL051TmJPTy9NeXlJRytiR0NDakE9PSIsInZhbHVlIjoicVo4WjlncWF5eE5OOTdNL0pMRTFXZU9YYUdnMXQ2TDJvazByZGdCM3hCSzQwa0JTdDc4ZzBGZXE1TkpGSEF5RmFUNWs5NHpQRWZPbG51RDlGa2JsaVlCVjZQOHRidzJXdWNvMTREeFFHTkxBaUVEeS9GRkVWR3NTRGlQSW1zOW5uZEF6cmkzMXpRMUhEbkNaZElBMnVrNWltL09jTUJzSjMwZ3dZZERhV3VnMjVBWGxLdzgySHFlKzVuTEtpOTBQMGNZT1hpWGwwa09MVDRab2IyNktZdTJwSXZ3ejhENHI1bmpQZjU4VitMcmhiVXZ1VThpOWVaVENmUU15cmhHL0pVSU0rVHdVdTJ1b0J5U3VMUmMyU0wwdDhEUWZkWFVRRXJRVSs3dCtPZmZiRDR5dUNQSUxPc0lHYkN2WXhScDRFYmZxZ2pQWnVBV1lUVUhyaVlkZ0ltRGJLUytyYm5MeGcxN1VZSTdvNEJJM1BEcnZ4TmpHWXdPQkJlTG9BbTYyZUp1WlZZd0IrNE1DclRTNXJzcTVSR1lmYU9DTy83UVJVSzFqVWhjVFFYaGJZM285bmJOSFJSSTNlMHJBRVE2VXV5UmVGWENYVDBVcHlGNFlFaWNRSGVuNmx5V1p4SXlMTWVCYVZtNU9neHk5VGlOTmo1QzZQOUNMQTJiTUZEUVAxOGdPUFExdm9VZDBOc01KZUlDZFRRcTZ3OEVEeXlYMUlQSHJZT1RqNVg2Q2tjeWpiNHZrS2lITXhBTUN3NHdmYUErWUl1YmwwUEJTZjFzbTdXdjJyOEJjcGtXb0kxQlcxOXJtNzc0SUhWTkllS0NKUkRNNUZGaFh0Z0wxYVBWSSIsIm1hYyI6IjdjODJjYWE3OGI0YjRmYTU0MTM3ZDkwZjY5Y2ZkMjY4YmVmNjk2YTExNmM5ZTYyN2UxYTMwYzM5NTg5ZGMzMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+