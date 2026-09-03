По Калуге поедет троллейбус-гармошка
Его привезли в город для тестирования, сообщил 3 сентября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
18-метровый троллейбус, который рассчитан сразу на 150 пассажиров, будут испытывать в городе в течение месяца. После этого троллейбус вернут производителю.
Часть пути эта машина может проезжать без контактной сети.
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