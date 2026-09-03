По Калуге поедет троллейбус-гармошка

Его привезли в город для тестирования, сообщил 3 сентября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

18-метровый троллейбус, который рассчитан сразу на 150 пассажиров, будут испытывать в городе в течение месяца. После этого троллейбус вернут производителю.

Часть пути эта машина может проезжать без контактной сети.