Цветущий двор на улице Воронина: как калужанка превратила его в райский уголок

От мусора и бурьяна — до роз и лилий.

Фото автора и Людмилы Карпенко.

В Калуге подвели итоги городского конкурса «Калуга в цвету».

В этом году заявок было больше двухсот, выбирали лучших в самых разных номинациях. Мы начинаем знакомить вас с теми, кто делает наши дворы уютными и красивыми.

И первая наша героиня — Людмила Карпенко. Она живёт на улице Воронина, в доме №11, и в этом году заняла первое место в категории «Лучший цветник во дворе многоквартирного дома (до 50 квартир)».

Редкие растения

Мы встретились с Людмилой утром у калитки. Двор огорожен, внутри чисто и аккуратно. Идём к клумбе — ещё цветут розы, гортензия метельчатая, распускаются хризантемы.

— Я стараюсь подбирать цветы так, чтобы они цвели в разные сезоны, а уход за ними был минимальным, — говорит Людмила. — Потому что в городе с вредителями большая беда: и белокрылка, и слизни.

Я даже тигрового слизня здесь обнаружила. Выкинула его на помойку, а мне потом сказали, что так нельзя — он же размножится...

Несмотря на все сложности, у Людмилы — целая коллекция растений. Первыми весной зацветают тюльпаны, примулы, почвопокровники.

— Тюльпаны сортовые, голландские — жёлтые махровые, просто невероятные! Сейчас мне их надо всех выкопать, обработать, пересадить.

Есть несколько ирисов, но ирисы я не люблю из-за того, что у них некрасиво выглядывают корни. Поэтому посадила только несколько штук сортовых: сине-белые и чёрно-зелёные.

Тюльпаны просто шикарные.

Примулы тоже необычные.

Почвопокровники здесь повсюду. Весной они стелются по земле белыми, розовыми, фиолетовыми коврами.

Очень красивый — флокс шиловидный. Разных флоксов здесь семь видов. Из необычного — очиток вариегатный, хауттюйния — японский почвопокровник.

— Что-то заказываю через интернет, из Москвы, что-то приобретаю на сельскохозяйственных ярмарках, выставках, в питомниках. Никто со мной растениями не делился. Почвопокровники вырастила из семян. Они начинают цвести только со второго года, — мы идём с Людмилой вдоль клумбы.

— Сейчас уже отцвели. Кстати, зимой под снегом они цвет не меняют.

Особенно Людмиле нравится мшанка шиловидная — её ещё называют ирландским мхом.

— Это очень интересное растение. Когда погода хорошая и дождя не ожидается, оно всё покрывается мелкими белыми цветами.

Мшанку покупала, когда в Калуге её практически не было. А сейчас она в моде.

Это отличный почвопокровник — его даже как газон используют, по нему ходить можно, и сорняки через него почти не растут.

Когда заказывала, пришли крошечные делянки — два сантиметра. А теперь они разрослись.

Мшанка реагирует на погоду.

Есть в цветнике и редкие экземпляры.

Например, клематис «Тайга» этим летом радовал необычными сиренево-зелёными цветами.

Или вариегатная роза «Эли Семун» — с листьями в белую крапинку и тёмно-малиновыми цветами. Она сейчас набирает бутоны уже в третий раз, собирается цвести.

С розами вообще связано много хлопот.

— У меня их много: розовые, белые, жёлтые, тёмные. Но самая большая проблема — мучнистая роса. Семь больших кустов пришлось выкопать и выбросить, чтобы другие не заражались, — вздыхает Людмила.

Много в цветнике и лилий — от ярко-жёлтых до малиновых.

Причём специально подобраны сорта без запаха, чтобы никому не мешали — люди ведь по-разному на ароматы реагируют.

А ещё — 17 видов хост, 12 видов пионов (есть даже жёлтый), два вида лаванды, хризантемы.

Весной пышно цветут пионы.

А возле подъездов — кусты барбариса и туи. За хвойными муж Людмилы ездил в питомник.

— Они были маленькие, метра полтора. За три года выросли. Чувствуют себя отлично.

Мы под них ямы большие копали, землю специальную подсыпали, и я два раза в год вношу специальное удобрение для хвойных.

Навела порядок

Трудно поверить, но ещё несколько лет назад на этом месте был заросший участок.

— Живём мы здесь пять лет. У нас взрослая дочь, ей 22 года, и два младших сына. Когда семья увеличилась, купили квартиру в этом доме. Первый год я смотрела на этот хаос, — вспоминает Людмила.

— Бардак был ужасный: трава по колено, старые кусты, строительный мусор от застройщика, бутылки, пакеты.

И бесконечный поток проходящих через двор людей. Мы начали с того, что огородили территорию.

А потом я начала наводить порядок. Всё убрала, землю завезла и начала сажать.

За клумбой Людмила ухаживает уже четвёртый год.

— Не всё сразу приживалось. Что-то погибало, что-то я сама убирала на следующий сезон. Хочу, чтобы здесь были не просто красивые растения, но и необычные, редкие.

Кстати, окна Людмилы выходят не во двор, а на улицу Воронина.

Там недавно провели радикальную обрезку деревьев. Теперь вместо зелёной аллеи перед домом торчат высокие пни.

Выглядит это печально и неэстетично.

Ни травинки

Большой цветник требует и большого количества времени.

Иногда Людмила выходит рано утром, чтобы успеть до своих повседневных дел, иногда — вечером или в выходные. И у неё здесь ни травинки!

— Сколько успеваю — столько и делаю, — говорит она. — Хочется видеть во дворе красоту. И чтобы дети с детства привыкали: жить надо в комфорте и порядке.

Помогает в основном муж — привезти что-то тяжёлое, отвезти. В цветах он, по её словам, ничего не понимает.

Есть ещё соседка Людмила из третьего подъезда — она занимается второй клумбой.

Мужчины иногда выходят косить траву. Но активистов мало. А некоторые даже говорят: «Зачем вам эта клумба?»

Летом Людмила с мужем выносили во двор зонт и горшки с петуньями.

Получился маленький уголок для отдыха. Зонт и лавочки муж Людмилы сделал своими руками.

А большой декоративный горшок, где и сейчас цветут тёмно-бордовые петуньи, обклеил обычный пластиковый таз мелкими камушками, чтобы было красиво.

Планы на осень

Новых посадок Людмила пока не планирует — времени не хватает. Р

аньше, говорит, сажала много однолетников, чтобы заполнить пустоты: алиссум, петуньи, колеусы.

В прошлом году было 27 сортов колеусов.

Теперь многолетники разрослись, и в однолетниках необходимости нет. В этом году высадила всего три колеуса — и тех съели вредители.

Сейчас, ближе к осени, работы в цветнике не убавляется.

— Всё увядает, скоро надо обрезать. Перед зимой я рыхлю землю, вношу удобрение. А весной, в апреле, снова выйду в цветник.