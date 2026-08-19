Уличный кульбит: зачем калужские власти провели калужан с ремонтом Театральной

Деньги на реконструкцию Театральной улицы вдруг решили потратить на площадь.

В пятницу, 14 августа, глава администрации Калуги Дмитрий Денисов предложил калужанам написать, какой они хотят видеть Театральную площадь.

В обращении говорится, что площадь и улица стали победителями голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Призыв вызвал резкую реакцию калужан. Люди под сообщением о предложении с удивлением писали, что они в общем-то голосовали не за площадь, а за улицу.

Удобный механизм

Сразу стоит отметить, что идея выдавать финансирование на благоустройство территорий в городах и поселках России, которые выбрали сами жители, прекрасна. У муниципалитетов практически везде на эти цели денег не хватает.

Калужская область сразу подключилась к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». С 2017 года в регионе в рамках него обновились свыше 700 общественных территорий.

Калуга активно подключилась к голосованию с 2019 года. За эти годы удалось благоустроить набережную Оки и Яченского водохранилища, скверы у памятника «Паровоз серии Л-3540», в микрорайоне Тайфун, имени Ивана Милёхина.

В прошлом году, как мы помним, победителем голосования стал бульвар Чичерина. Сейчас там заканчивают благоустройство.

В нынешнем году, 21 апреля, было объявлено очередное голосование. Из 33 территорий, нуждающихся в реконструкции, было выбрано семь.

Победителем признали объект «Благоустройство улицы Театральной от дома № 1 по Театральной площади до дома № 34 по улице Театральной». Он набрал 36 752 голоса.

На втором месте Алешкин пруд, набравший 4868 голосов. Такой гигантский отрыв от победителя наглядно показывает, насколько важен для калужан победивший объект.

В чем подвох?

Непосредственно работы по благоустройству начнутся в следующем году. Сейчас городские власти формирую техническое задание.

Собственно, об этом и писал глава города Дмитрий Денисов в своем сообщении под заголовком: «Театральная площадь: какой вы хотите ее видеть?»

- Как вы помните, этой весной Театральная площадь и улица победили в рейтинговом голосовании. Калужане массово поддержали эти проекты – и для нас это главный ориентир, - заявил глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

В ответ калужане с недоумением замечали, что голосовали они не за площадь, а за улицу.

- Я вот не понял, я голосовал за улицу, а не за площадь, - удивился Максим Розен. - Сколько лет будем эту реконструкцию откладывать. Площадь не надо трогать, она и так нормальная уже.

- Я возмущена, я голосовала за улицу, а не за Театральную площадь, - написала наша читательница Валентина Ивановна. – А по поводу заявления о том, мол, улицей займутся, если будет финансирование, уже даже смешно слышать.

Про финансирование Валентина Ивановна процитировала сообщение Денисова.

- Планируем сделать Театральную площадь первым этапом, обновить её в 2027 году, - сообщил глава города. - До улицы дойдём позже, при наличии финансирования и, конечно, поддержки калужан.

Читайте внимательно

Официально вроде бы все правильно. В тексте для голосования черным по белому сказано: реконструкция от дома №1 до дома № 36. Первый дом - это здание областного драмтеатра, следовательно, Театральная площадь входит в этот промежуток между домами.

Однако, объект Театральная площадь отдельно нигде в документах, касающихся голосования не указан.

Более того, в приложении к протоколу о результатах голосования вид объекта обозначен не как парк, сквер, бульвар, набережная, памятное место или площадь. Он обозначен как «иное».

Получается, что калужан ввели в заблуждение? Абсолютно уверены, что сознательно.

Понятно, что улица Театральная изначально была в приоритете у жителей города. О ее реконструкции говорится уже не один десяток лет. И объявив ее в качестве объекта для голосования, организаторы вне всякого сомнения были уверены, что люди выберут именно Театральную улицу. Что в итоге и произошло. Она победила с гигантским отрывом.

И вот, когда народная воля зацементирована в бетоне, власти делают феерический кульбит.

Вдруг оказывается, что благоустраивать будут площадь, а улицу вновь отодвинули.

Больше всего удивляет уровень уверенности чиновников в том, что калужане не заметят, как их обвели вокруг пальца.

Иным сложно объяснить, почему горуправские пиарщики допустили появление в соцсетях Дмитрия Денисова сообщения с призывом высказывать пожелания о ремонте площади Театральной за деньги, которые калужане своей волей отдали улице.

Как и многие горожане, мы были сильно удивлены этим кульбитом и пригласили главу города в студию радио «Комсомольская правда – Калуга» объясниться с горожанами в прямом эфире.

Однако ответственные лица заявили, что у Дмитрия Денисова слишком плотный график, и он может быть найдет время на это в сентябре.

Почему площадь, а не улица

Между реконструкцией улицы Театральной и площади Театральной есть существенные отличия.

Площадь – локальный объект. Застелить ее плиткой, посадить деревья, расставить побольше скамеек и возвести туалет заместо того, что работал в снесенном кафе (об этом, кстати, чаще всего просят те, кто ответил на тот пост Денисова в соцсети) дело в общем-то нехитрое.

Управиться с этим вполне реально за один летний сезон. И, как водится, доложить о выполнении.

Улица – совершенно иное. Тут огромное количество подводных камней. От нежелания жителей переходить на новую систему энергоснабжения, чтобы убрать провода под землю, и заканчивая проблемами с автомобильным трафиком.

Завершить полную реконструкцию улицы Театральная, за один голосовальный заход скорее всего невозможно.

Можно было бы подумать, что это и стало причиной, по которой после завершения народного голосования власти вдруг заговорили о ремонте площади, а не улицы.

Однако события, которые развивались вокруг площади Театральной до, во время и после голосования не оставляют сомнений - город прекрасно знал, что все деньги по программе «Комфортная городская среда» уйдут именно на площадь, а не улицу.

После сноса «Бургер кинга» главные фонтаны Калуги потухли, так как именно под ним располагались жизненно важные для его работы системы. А в следующем году их надо как-то запускать, иначе калужане не поймут.

Своих денег у горуправы на это очевидно нет, вот и решили использовать голосование, как инструмент изъятия их из федерального бюджета.

Но неужели нельзя было решить эту проблему по-другому? Честно и открыто, без попыток схитрить, которыми не обманешь даже ребенка.