В Калуге мужчина расклеивал на улице интимные фото бывшей девушки

На 35-летнего калужанина завели уголовное дело, сообщили в среду, 19 августа, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По версии следствия, обвиняемый после расставания с потерпевшей, испытывая к ней личную неприязнь, распечатал фотографии интимного характера с ее изображением и наклеивал их на принадлежащий девушке автомобиль, а также оставлял в почтовом ящике на съемной квартире, сделав доступными для посторонних граждан, - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну». Она предполагает до двух лет лишения свободы.