В Калужской области заработала цифровая карта почв

На геопортале региона запущен новый сервис — карта агрохимических показателей почв сельхозназначения.

С помощью сервиса можно узнать о состоянии почв на территории всего региона. В том числе о содержании в почвах фосфора, калия и гумуса, уровень кислотности и другие показатели плодородия. Эти данные основаны на многолетних обследованиях специалистов.

С помощью нового сервиса фермеры и агрономы могут рассчитать необходимость внесения тех или иных удобрений, а также подобрать для выращивания наиболее подходящие культуры для конкретного участка, что позволит повысить урожайность и снизить расходы.