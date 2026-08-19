В Калужской области заработала цифровая карта почв
На геопортале региона запущен новый сервис — карта агрохимических показателей почв сельхозназначения.
С помощью сервиса можно узнать о состоянии почв на территории всего региона. В том числе о содержании в почвах фосфора, калия и гумуса, уровень кислотности и другие показатели плодородия. Эти данные основаны на многолетних обследованиях специалистов.
С помощью нового сервиса фермеры и агрономы могут рассчитать необходимость внесения тех или иных удобрений, а также подобрать для выращивания наиболее подходящие культуры для конкретного участка, что позволит повысить урожайность и снизить расходы.
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