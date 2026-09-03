3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы

Что происходило в Калужской области 3 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 3 сентября.

1812 – В юбилейном сборнике в память войны 1812 г. мы читаем: «и в скором времени в Калуге и ее предместьях появились огромные магазины, наполненные мукой, сухарями, овсом и другими хлебными припасами. Эти распоряжения производились с такой ревностью и поспешностью, что в течение месяца (с 3 августа по 3 сентября) уже сформированы были полки ратников, снабженные, по возможности, оружием, амуницией, провиантом и всеми к сему нужными потребностями»

1932 - вышел первый номер барятинской районной газеты "Сельские зори". Газета имела названия: 3 сентября 1932-1935 - "Путь победы"; 1935-1962 - "Колхозное знамя"; 1 апреля 1965-23 октября 1991 - "Ленинец"; с 1 ноября 1991 - "Сельские зори".

1932 - убит пионер Павлик Морозов. Ему были поставлены памятники: в Москве (1948), в с.Герасимовка (1954), в Свердловске (1957). Санаторий в Калужском бору носит имя Павлика Морозова.

2002 - состоялась презентация Калужской областной социальной программы "Школьный автобус".

2005 - в Калуге во внутреннем дворике Управления внутренних дел открылась часовня в память о сотрудниках УВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.