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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области выпустили моторное масло c учетом новых топливных реалий

04.09, 12:44
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Компания SINTEC дала оперативный ответ на ситуацию, сложившуюся на топливном рынке страны. Новое полностью синтетическое моторное масло Multi Fuel 7000 разработано специально для эксплуатации в условиях нестабильного качества топлива — в том числе при заправке бензином и дизелем более низких экологических стандартов, в том числе «Евро-3» и другим горючим с повышенным содержанием серы.

Ключевым отличием новинки, созданной для бензиновых, дизельных двигателей и оснащенных ГБО автомобилей — а это практически весь парк коммерческого и легкового транспорта — стал увеличенный на 35% щелочной запас, позволяющий двигателю сохранять чистоту и защиту даже при работе на некачественном топливе.

Роман Сокуев Роман Сокуев
Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants

Резерв щелочного числа критически важен, поскольку в процессе сгорания некачественного топлива, особенно с примесями серы, образуются кислотные соединения, которые агрессивно воздействуют на масляную пленку и металл цилиндропоршневой группы. Повышенная щелочность позволяет маслу эффективно нейтрализовать эти продукты окисления, не позволяя им выпадать в виде лаковых отложений на поршнях, кольцах и клапанах. Дополнительно в случае газовых двигателей состав противостоит нитрованию — процессу, который ухудшает вязкостные свойства масла и сокращает ресурс уплотнительных элементов.

Новинка уже поступила в продажу в вязкости 5W-40.

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