Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Рекордный налет: 50 беспилотников сбили в Калужской области за ночь
Новость дня Общество

Рекордный налет: 50 беспилотников сбили в Калужской области за ночь

04.09, 08:00
0 1359
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 3 на 4 сентября в регионе всю ночь работало ПВО. За это время ее силами сбили рекордное количество украинских беспилотников.

Всего в небе над Калугой, Обнинском и десяти округов: Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, уничтожили пять десятков БПЛА. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Этот налет стал самым массовым со времени начала СВО. И он, судя по тому, как грохотало в Калуге около 8:00 утра, еще продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
83%
0%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ildlc0sxdmI3eXN0cWJoa0ZRdnkrblE9PSIsInZhbHVlIjoiN3hBUWZBTTZYd08yeUorb2VWT0ZTdU9hVXVFQjUxMklHdDVtUFhnVnhXYmFKRWZHejRmS1BiaXo5TFZUMHNzdW5SVEZFRnd2QUlkVEtrMk1tYlR1TjNNOVFKV0tYQ0dIemlJeVQvV1NOMTVZRGVwalhzcUozbUtaaXgweENhNk5Hb0ttQk1xcitOUzBqT0tkWUJTT0Q0MUszNW9oTUVYY09xa09DY2s5U0hIajdweE5RZXp2OFlXK1g1YjNDamlqWVVPYkVFYXVxa3BwQy9LK0NkWk1Yc1pxUE02MDFSUHNZOGNrNG4ycU1EV21ja0JKdlNrM3NiVnovR25JMitlZWdIY29RRkZRekpoT29LVG5wZndaU1M2aWZ3YmZXanpWSG1neThNd1NZbkJVVUFFZ2c4Qnc4ZnJuMGc3elBZNHd2a3RlYXE4bGhZNG1nVDNBTFhCSDBWZmlLK1dHcDVCMm1RYytaUUkya0RTdFdtc0w0Wm5zbFpsbCtkSTVMZHJIQ1J1L0g5bFplY0o0MzdxRG9QbFVwV0VVOFB5SEMxbFpEbGJOTjZxS0txaUNTU0VIQStDZzNSUElpc0NRekRjeSIsIm1hYyI6IjcxZjA2NWNjZjBhOWUyZWNmZTU3MDJiNzE0M2RiMDMxNDM2NGE3YWEzOTVhNGY4YzY0OGQ2OWE3MDg5ZWM5ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFjblg2V2tNeENoQXgxN2l3bWI4L1E9PSIsInZhbHVlIjoiNEtqN2RpMlRJRDhLTnZpQndHM09iQnVpN1NnNlh1cmtqZUEzZEVjZHpGNkhXb2FLYml6emU3Tmh3aUU0R3pDSGViTUhpdDZ6djdZTHpYbVpiRUJRcE9ldWt6VEtGOEtYeFR2NkdIc2pRWm5FYVFldHh0S0Y1MXRYZkJyUmNLTXRLdmMwNlZ5VENQenhGU2VITTB3VjF5MzdlWXVhTWJnU3lBZytSVm5vUGw5OGZkeUpzSXNGQ1BoSlZiYVdCdDBrQ25LZEM1SFdtdnhSakE1WkMza3VpUXRuWlYrVVhoTmJNVEFzZEFmQkVJcWRSUHhlaTd0cG90T2h6OUl2YTBxSUZZTytrV1FML3VmZHJYaUtMbzJrNjEvazlUS0FQM1pHVUhGVkZwS3p2NVhjM05Yc1FVcTFDT2hEOHhQQ2JLQ08wdU4xWjVxN2hZQkoyamtiUkEvanRmdDMwQzEyeEh0RzM0enpYQVoyMjJCbUJFTitkeTBJNzhkbzFrVVViMkkwUXoydjlXb1I1QTJhSTh3UDBCNmoyZHROcnFCRTJqbnBXT2FMMDRrNExneWRMSitsa3hKRFVocmRRb20yaGtSaTJQS3R4akh0ZHVxRzRrcmcxQ3NjdGNOZkhsOEFrUmVsUnpmbHlHUEpwQ2VZbGFvRDhBMWN0N2JXWExDU3Z2ZnNEemdmNStqUFF4UmM2N2JiRElURkVqY2E5TXU4VS9kS285S0tUNEFkYjRoeW4rdk5scTM4cFN5U3M4VElNdmxrK29Rd3lkMkxDU3J3enVxblVJanYzaFd5a0ZTT3BndGJoaVNRM0dMV2d4Y3VUdXo5VE1oUGllVG02ZllwUHlNTCIsIm1hYyI6IjhjOGRhNDM2ZGM4ZTJlNzc0MWM3YmYxZWIwNTdlZjJiNTc4MzNmMDNiNGExOGUzNWQ1ZTFkODg5NGYxNjkwNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+