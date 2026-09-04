Рекордный налет: 50 беспилотников сбили в Калужской области за ночь

С 3 на 4 сентября в регионе всю ночь работало ПВО. За это время ее силами сбили рекордное количество украинских беспилотников.

Всего в небе над Калугой, Обнинском и десяти округов: Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, уничтожили пять десятков БПЛА. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Этот налет стал самым массовым со времени начала СВО. И он, судя по тому, как грохотало в Калуге около 8:00 утра, еще продолжается.