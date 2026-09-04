В Калуге три человека оштрафованы за гуляющих коров и лошадей

Городская администрация в пятницу, 4 сентября, сообщила о результатах рейда в деревне Тимошево.

- Во время рейда были найдены гуляющие сами по себе сельскохозяйственные животные, - прокомментировали в администрации. - За нарушение правил три владельца теперь будут отвечать перед законом — на них составлены административные протоколы.

Рейды обещают продолжать.