В Калуге яблочный переполох: только без паники
В Доме музыки открылась выставка, от которой пахнет яблоневым садом. Главные герои здесь — яблоки. Румяные, наливные, философские.
Калуга в этом году отмечает свой 655-й год рождения. Возраст почтенный, глубокий, как корни старой яблони.
Раньше ведь город утопал в садах. В августе поспевали яблоки. И их аромат наполнял улицы.
Яблочный дресс-код
Народу на вернисаж собралось много.
Приветствовался яблочный дресс-код, и гости откликнулись с удовольствием: кто-то пришёл в платье с яблочным принтом, кто-то выбрал брошь, а кто-то держал в руках корзиночку с настоящими яблоками.
В выставке участвовало множество художников: Любовь Антонова, Виктория Харченко, Анна Нефёдова, Ирина Мареева, Станислав Баранов вместе со своей супругой Анжеликой Богандовой, известный калужский живописец Владимир Арепьев и другие.
Мастерицы Вера Москвалёва и Валентина Казакевич. Вероника Гелюх создала волшебное яблочное зеркало.
Звучала и музыка. Пианист Александр Лукашов исполнил авторскую композицию — про яблоко, конечно.
Заведующая галереей Дома музыки Наталья Головатюк читала стихи об августе и приближающейся осени.
Поэт, бард Маргарита Бендрышева пела под гитару песни и читала свои стихи. Всё — про яблоки. Всё — о них.
Град на яблоке
Кураторы выставки - художницы Варвара и Алина БУШУЕВЫ – задумали ее еще год назад.
—Яблоки появляются в нашей жизни в самых разных сферах, - рассказала Варвара. - Это и еда: пирожки, закрутки, компоты.
Это и символ народной мудрости — в сказках, в пословицах. Есть даже посуда яблочная.
И нам хотелось отразить, как эта тема отражается в нашей жизни. Участники представили совершенно разные работы: не только живопись, но и текстиль, керамику. Есть эксперименты.
Алина Бушуева улыбается и добавляет:
— Яблоко — символ неоднозначный, сложный. Это и литературный герой, и плод из библейского сюжета.
Мы вспомнили пословицы, поговорки, придумали свои — их можно прочитать на выставке. Яблоко — тема философская, сложная.
Но у нас сегодня не яблочко раздора, а яблочное разнообразие. С юмором, с хулиганством, с чертовщинкой.
Сама Алина написала для выставки картину, которая притягивает зрителей как магнит.
Огромное золотое яблоко плывёт по реке. А на нём — Калуга. Называется работа «Сначала было…»
— Это отсылка к Библии, — поясняет Алина. — Сначала была река Ока. И в ней — яблоко. А на яблоке возник град Калуга: с церквями, с «Шариком», с музеем космонавтики и всем прочим.
Работу эту я написала буквально за последние четыре дня. Идея давно была, но я не могла понять, как её осуществить, чтобы она выражала то, что мне хотелось, и как соединить яблоко с Калугой.
Почему Калуга? Потому что Калуга — город яблок. Я живу на Правом берегу, и там как минимум два сада. А вокруг нашего города их гораздо больше.
И улица Кирова раньше называлась Садовая. У купцов возле домов были сады. Ещё остались старые яблони в частных домах.
В старых яблонях вся Воскресенка — это же яблочная улица! Мы долго жили в районе площади Ленина, и вокруг нашего дома росли яблони.
Весной они цвели, осенью яблоки падали и запах стоял обалденный.
Яблоки, лошади, девушки
Художник Станислав БАРАНОВ написал сразу несколько картин. Есть среди них совсем свежее творение — полотно, созданное в августе 2026 года, буквально на днях.
— Я обратился к этой теме, написал одну, вторую картину, и потом Остапа понесло… — говорит Станислав. — Целых семь штук за полгода родилось.
Когда мы общались, обсуждали тему до выставки, я понял, что часто яблоки ассоциируются с воспоминаниями о детстве.
У многих бабушки жили в деревне, где росли яблони, поэтому варились компоты, сушились яблоки. А у кого в деревне не было своих яблок — ходили их воровать.
Для меня эта тема тоже ностальгическая. Моё детство прошло в Калуге, на Правом берегу. А там в своё время существовало целых два больших яблочных сада.
Один из них, в Квани, до сих пор сохранился, но сильно одичал, зарос.
Второй сад мы называли Барским — он в Ромоданово находился. Сейчас утрачен, был, к сожалению, застроен коттеджами.
А когда-то эти сады были нашим местом паломничества. Мы с друзьями приходили туда и зимой, и летом.
Отдыхали, гуляли, веселились. А в августе объедались яблоками до отвала. И на этом всё не заканчивалось: мы заправляли футболки в штаны, за пазуху набирали яблок.
И с такими «огромными животами» шли домой — и продолжали есть яблоки уже там.
В своих работах я по-своему интерпретирую эти ностальгические воспоминания через женские образы. Разные девушки взаимодействуют с яблоками, с корзинами яблок.
Где-то сюжеты незамысловатые, где-то — с намёками на философию, на жизнь, на бытие.
И девушки появились на моих картинах не случайно. В одном из садов пасли лошадей — привязанных, мирно ходящих между стволами. За этими лошадьми ухаживали девушки.
В моих работах они идеализированные, красивые, лиричные. Но на самом деле они были красивые, да, только чумазые, босые и достаточно грубые в общении — не скупились на крепкие слова.
Шарлотка на прощание
В конце вечера художники устроили яблочный стол. Шарлотки, печенье, пастила — всё сделано своими руками, всё с душой.
И гости уходили с тёплым чувством, что Калуга — это не только космос и история, это еще и вкус, цвет, запах яблок.
Ну а яблочная выставка будет работать до 2 сентября. 0+.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!