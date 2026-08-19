В Калуге яблочный переполох: только без паники

Оказывается, наш город — не только космос. Это ещё и сады, пастила и целая коллекция воспоминаний.

Фото автора.

В Доме музыки открылась выставка, от которой пахнет яблоневым садом. Главные герои здесь — яблоки. Румяные, наливные, философские.

Калуга в этом году отмечает свой 655-й год рождения. Возраст почтенный, глубокий, как корни старой яблони.

Раньше ведь город утопал в садах. В августе поспевали яблоки. И их аромат наполнял улицы.

Работа Полины Даньшиной «Натюрморт с яблоками».

Работы И. Свиридовой «Яблоки на снегу» и Натальи Вернослова «Изобилие»

Работа Вероники Гелюх «Волшебное зеркало».

Работа Веры Москалевой «Чудесное яблоко».

Яблочный дресс-код

Народу на вернисаж собралось много.

Приветствовался яблочный дресс-код, и гости откликнулись с удовольствием: кто-то пришёл в платье с яблочным принтом, кто-то выбрал брошь, а кто-то держал в руках корзиночку с настоящими яблоками.

В выставке участвовало множество художников: Любовь Антонова, Виктория Харченко, Анна Нефёдова, Ирина Мареева, Станислав Баранов вместе со своей супругой Анжеликой Богандовой, известный калужский живописец Владимир Арепьев и другие.

Мастерицы Вера Москвалёва и Валентина Казакевич. Вероника Гелюх создала волшебное яблочное зеркало.

Звучала и музыка. Пианист Александр Лукашов исполнил авторскую композицию — про яблоко, конечно.

Заведующая галереей Дома музыки Наталья Головатюк читала стихи об августе и приближающейся осени.

Поэт, бард Маргарита Бендрышева пела под гитару песни и читала свои стихи. Всё — про яблоки. Всё — о них.

Град на яблоке

Кураторы выставки - художницы Варвара и Алина БУШУЕВЫ – задумали ее еще год назад.

—Яблоки появляются в нашей жизни в самых разных сферах, - рассказала Варвара. - Это и еда: пирожки, закрутки, компоты.

Это и символ народной мудрости — в сказках, в пословицах. Есть даже посуда яблочная.

И нам хотелось отразить, как эта тема отражается в нашей жизни. Участники представили совершенно разные работы: не только живопись, но и текстиль, керамику. Есть эксперименты.

Вселенная «Яблоко» Варвары Бушуевой.

Алина Бушуева улыбается и добавляет:

— Яблоко — символ неоднозначный, сложный. Это и литературный герой, и плод из библейского сюжета.

Мы вспомнили пословицы, поговорки, придумали свои — их можно прочитать на выставке. Яблоко — тема философская, сложная.

Но у нас сегодня не яблочко раздора, а яблочное разнообразие. С юмором, с хулиганством, с чертовщинкой.

Варвара и Алина Бушуевы - художники и часто рисуют наш город.

Сама Алина написала для выставки картину, которая притягивает зрителей как магнит.

Огромное золотое яблоко плывёт по реке. А на нём — Калуга. Называется работа «Сначала было…»

— Это отсылка к Библии, — поясняет Алина. — Сначала была река Ока. И в ней — яблоко. А на яблоке возник град Калуга: с церквями, с «Шариком», с музеем космонавтики и всем прочим.

Работу эту я написала буквально за последние четыре дня. Идея давно была, но я не могла понять, как её осуществить, чтобы она выражала то, что мне хотелось, и как соединить яблоко с Калугой.

Почему Калуга? Потому что Калуга — город яблок. Я живу на Правом берегу, и там как минимум два сада. А вокруг нашего города их гораздо больше.

И улица Кирова раньше называлась Садовая. У купцов возле домов были сады. Ещё остались старые яблони в частных домах.

В старых яблонях вся Воскресенка — это же яблочная улица! Мы долго жили в районе площади Ленина, и вокруг нашего дома росли яблони.

Весной они цвели, осенью яблоки падали и запах стоял обалденный.

Яблоки, лошади, девушки

Художник Станислав БАРАНОВ написал сразу несколько картин. Есть среди них совсем свежее творение — полотно, созданное в августе 2026 года, буквально на днях.

— Я обратился к этой теме, написал одну, вторую картину, и потом Остапа понесло… — говорит Станислав. — Целых семь штук за полгода родилось.

Когда мы общались, обсуждали тему до выставки, я понял, что часто яблоки ассоциируются с воспоминаниями о детстве.

У многих бабушки жили в деревне, где росли яблони, поэтому варились компоты, сушились яблоки. А у кого в деревне не было своих яблок — ходили их воровать.

Для меня эта тема тоже ностальгическая. Моё детство прошло в Калуге, на Правом берегу. А там в своё время существовало целых два больших яблочных сада.

Один из них, в Квани, до сих пор сохранился, но сильно одичал, зарос.

Второй сад мы называли Барским — он в Ромоданово находился. Сейчас утрачен, был, к сожалению, застроен коттеджами.

А когда-то эти сады были нашим местом паломничества. Мы с друзьями приходили туда и зимой, и летом.

Отдыхали, гуляли, веселились. А в августе объедались яблоками до отвала. И на этом всё не заканчивалось: мы заправляли футболки в штаны, за пазуху набирали яблок.

И с такими «огромными животами» шли домой — и продолжали есть яблоки уже там.

В своих работах я по-своему интерпретирую эти ностальгические воспоминания через женские образы. Разные девушки взаимодействуют с яблоками, с корзинами яблок.

Где-то сюжеты незамысловатые, где-то — с намёками на философию, на жизнь, на бытие.

И девушки появились на моих картинах не случайно. В одном из садов пасли лошадей — привязанных, мирно ходящих между стволами. За этими лошадьми ухаживали девушки.

В моих работах они идеализированные, красивые, лиричные. Но на самом деле они были красивые, да, только чумазые, босые и достаточно грубые в общении — не скупились на крепкие слова.

Работа Станислава Баранова «Золотое яблоко», оргалит, бумага, акрил, коллаж.

Шарлотка на прощание

В конце вечера художники устроили яблочный стол. Шарлотки, печенье, пастила — всё сделано своими руками, всё с душой.

И гости уходили с тёплым чувством, что Калуга — это не только космос и история, это еще и вкус, цвет, запах яблок.

Ну а яблочная выставка будет работать до 2 сентября. 0+.