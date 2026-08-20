В Калуге высадят 40 лип на улице Социалистической

Работы там уже начались, сообщил утром 20 августа глава города Дмитрий Денисов.

- Выбрали мелколистную липу: она хорошо растёт в городе и отлично подходит для наших улиц, - пояснил чиновник. - Чтобы саженцы крепко держались и не пострадали от ветра, после посадки установим для них опоры.

По словам главного садовника города Ольги Зоряковой, к качеству саженцев и к технологии посадки предъявляются высокие требования.