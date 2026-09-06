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Новость дня Общество

6 сентября в Калуге установили памятник Святославу Федорову

Что происходило в Калужской области 6 сентября в разные годы.
06.09, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 6 сентября.

1862 - в Москве родился Сергей Александрович Нилус (6.09(25.08).1862 -14.01.1929). Прозаик, публицист, потомственный дворянин. Дед писателя, Петр Богданович Нилус, генерал-майор, участвовал в Отечественной войне 1812 года. Отец, Александр Петрович Нилус, титулярный советник, бывший старший чиновник особых поручений при Калужском гражданском губернаторе Н.М. Смирнове. Мать - Наталья Дмитриевна Карпова, кузина русского писателя И.С. Тургенева. С 1909 года Нилус стал летописцем жизни Оптиной Пустыни, в своих книгах исследовал неизвестные пласты духовной жизни Святой Руси и всего православного мира. Умер 14 января 1929 года в селе Крутец Владимирской губернии. Имя подвижника благочестия только в последние десятилетия вышло из небытия. Литературная премия имени С.А. Нилуса учреждена в Санкт-Петербурге.

1922«Коммуна», №200, сообщила о работе в губархиве по систематизации старых фондов документов: «архив нотариального отдела уже разобран и выдаются всякого рода справки, необходимые как учреждениям, так и просителям. Постепенно будут разобраны архивы и других учреждений. Всей работой в губархиве руководит известный в Калуге педагог-историк т. Малинин». (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

2013 – перед зданием Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» состоялось открытие памятника Святославу Николаевичу Федорову (1927 – 2000). Автор работы: калужский скульптор Светлана Фарниева.

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